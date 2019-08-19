"Соловейко": Лобода в блискучій міні-сукні влаштувала розспівування на столі

Фанати захоплюються постаттю й голосом улюбленої артистки
Схоже, українська співачка Світлана Лобода дуже любить використовувати стіл не за його прямим призначенням - так, нещодавно артистка влаштувала гарячі танці на столі під час вечері в ресторані на Лазурному узбережжі Франції, де вона відпочивала з друзями. Тепер же вона показала в мережі відео з гримерки, на якому знову зручно влаштувалася саме на цьому предметі меблів.
Так, на своїй Instagram-сторінці поділилася виконавиця новим роликом, в якому показала, як готується до виступу. На відео Лобода в сріблястій міні-сукні з широкими рукавами і глибоким декольте, а також босоніжках на шпильці сидить на столі перед дзеркалом в гримерці. Співачка розспівується перед концертом. Трохи пізніше вона встає і йде по коридору, продовжуючи вокальні вправи, і в кінці чекає виходу на сцену разом зі своїми танцюристами.
"Серпень", - крастко прокоментувала публікацію Світлана.
Відео: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, у цьому вбранні від французького будинку моди BALMAIN артистка вже виходила у світ - вона відвідала в ньому ювілейний концерт російського композитора Ігоря Крутого цього літа.
Підписники Лободи не змогли пройти повз і навперебій захоплюються її довгими ногами, ефектним вбранням і "божественним" голосом.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Артистка побувала в Римі і Монако.
До речі, Світлана Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні, чим захопила своїх шанувальників.