"Соловейко": Лобода в блискучій міні-сукні влаштувала розспівування на столі

Схоже, українська співачка Світлана Лобода дуже любить використовувати стіл не за його прямим призначенням - так, нещодавно артистка влаштувала гарячі танці на столі під час вечері в ресторані на Лазурному узбережжі Франції, де вона відпочивала з друзями. Тепер же вона показала в мережі відео з гримерки, на якому знову зручно влаштувалася саме на цьому предметі меблів.

Так, на своїй Instagram-сторінці поділилася виконавиця новим роликом, в якому показала, як готується до виступу. На відео Лобода в сріблястій міні-сукні з широкими рукавами і глибоким декольте, а також босоніжках на шпильці сидить на столі перед дзеркалом в гримерці. Співачка розспівується перед концертом. Трохи пізніше вона встає і йде по коридору, продовжуючи вокальні вправи, і в кінці чекає виходу на сцену разом зі своїми танцюристами.

"Серпень", - крастко прокоментувала публікацію Світлана.

Відео: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, у цьому вбранні від французького будинку моди BALMAIN артистка вже виходила у світ - вона відвідала в ньому ювілейний концерт російського композитора Ігоря Крутого цього літа.

Підписники Лободи не змогли пройти повз і навперебій захоплюються її довгими ногами, ефектним вбранням і "божественним" голосом.

Ой ну яке ж це круте плаття. обожнюю його

Голос вогонь. Але сукня пора змінити

Голос просто неймовірний!!

Природа нагородила, салони освіжили, смак присутній, вперед, Світлана! Розумниця!

Жаркими ночами, распевка під небес...

Настрій: похихотіти на столику

Я ж тепер не уснууу, ааааа

Прекрасна

Соловейко

Чому я переглядаю це відео 1000000 раз? Ах так, воно ідеально

Світла, люблю тебе, краща, королева

Чудова

Це божественно

Обожнюю дивитися на те, як виспівує Світлана Сергіївна

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Артистка побувала в Римі і Монако.

До речі, Світлана Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні, чим захопила своїх шанувальників.