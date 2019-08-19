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"Соловейко": Лобода в блискучій міні-сукні влаштувала розспівування на столі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 10:38
"Соловейко": Лобода в блискучій міні-сукні влаштувала розспівування на столі
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанати захоплюються постаттю й голосом улюбленої артистки

Схоже, українська співачка Світлана Лобода дуже любить використовувати стіл не за його прямим призначенням - так, нещодавно артистка влаштувала гарячі танці на столі під час вечері в ресторані на Лазурному узбережжі Франції, де вона відпочивала з друзями. Тепер же вона показала в мережі відео з гримерки, на якому знову зручно влаштувалася саме на цьому предметі меблів.

Так, на своїй Instagram-сторінці поділилася виконавиця новим роликом, в якому показала, як готується до виступу. На відео Лобода в сріблястій міні-сукні з широкими рукавами і глибоким декольте, а також босоніжках на шпильці сидить на столі перед дзеркалом в гримерці. Співачка розспівується перед концертом. Трохи пізніше вона встає і йде по коридору, продовжуючи вокальні вправи, і в кінці чекає виходу на сцену разом зі своїми танцюристами.

"Серпень", - крастко прокоментувала публікацію Світлана.

Відео: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, у цьому вбранні від французького будинку моди BALMAIN артистка вже виходила у світ - вона відвідала в ньому ювілейний концерт російського композитора Ігоря Крутого цього літа.

Підписники Лободи не змогли пройти повз і навперебій захоплюються її довгими ногами, ефектним вбранням і "божественним" голосом.

  • Ой ну яке ж це круте плаття. обожнюю його
  • Голос вогонь. Але сукня пора змінити
  • Голос просто неймовірний!!
  • Природа нагородила, салони освіжили, смак присутній, вперед, Світлана! Розумниця!
  • Жаркими ночами, распевка під небес...
  • Настрій: похихотіти на столику
  • Я ж тепер не уснууу, ааааа
  • Прекрасна
  • Соловейко
  • Чому я переглядаю це відео 1000000 раз? Ах так, воно ідеально
  • Світла, люблю тебе, краща, королева
  • Чудова
  • Це божественно
  • Обожнюю дивитися на те, як виспівує Світлана Сергіївна

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Артистка побувала в Римі і Монако.

До речі, Світлана Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні, чим захопила своїх шанувальників.

Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода "запалила" на столі в ресторані Франції (відео) "До біса красива": Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні
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