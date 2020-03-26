Сонечко наше: вагітна Джамала принесла з собою весну на квітучому фото

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка також анонсувала новий музичний ефір 26 березня

Вагітна Джамала не перестає захоплювати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. 36-річна співачка навіть у непростий період карантину через коронавірус не втрачає бадьорості духу та всіляко підтримує позитив. До речі, раніше співачка ділилася дуже дієвим лайфхаком. Піднімати настрій Джа радить за допомогою простих щоденних дій. Приміром, навіть залишаючись вдома, можете зробити легкий макіяж, зачіску, надіти гарне плаття і тим самим підняти собі настрій. Так і робить Джамала, ледь не щодня з'являючись перед фанами у нових яскравих образах. Не став винятком і новий день.

На своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала цілу серію фото. Виконавиця вибрала свій улюблений спортивний стиль. На Джамалі — мішкувата толстовка з капюшлном. Особливо оригінально оформлені рукава — з затяжками. Свій яскравий образ Джа доповнила масивними золотими сережками-кільцями з дрібними декоративними ланцюгами. Волосся співачка заплела дві дрібні грайливі кіски. А ось макіяж зробила з акцентомв на жирні стрілки — улюблена мейкап-фішка співачки.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

При цьому на парочку знімків Джамала також позує з домашнім улюбленцем — білою собачкою по кличці Баду.

Вже традиційно для себе, Джа заінтригувала фанів черговим музичним сюрпризом.

“Друзі, я так сумую, так сумую за усіма. Здається, що це вже триває вічність. Сьогодні (ред. — 26 березня) у вечірній програмі каверів пісня молодого та дуже перспективного британського музиканта, хіп-хопера. Хто це - поки не скажу, дочекайтесь. Дуже хочеться ділитися з вами своїм натхненням у музиці, відкривати щось нове. І чекайте на сюрприз, тому що сьогодні зі мною буде... За кілька годин дізнаєтесь", — інтригує співачка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Тим часом фолловери Джамали поспішили відгукнутися на новий пост своєї улюблениці:

"ви Моя мила, я за вами скучаю"

“Дивлюся на Вас і розумію, що весна прийшла, красива і тепла. І у мене відразу гарний настрій з'явився. Спасибі Вам"

“Шалено радуєте своїми каверами. Чекаємо чекаємо чекаємо, сонце"

“Сонечко наше! Я теж сильно скучила! Чекаю кавер вже"

“Ми дуже чекаємо! Так шкода, що так все сталося з вірусом і карантином, і концерт перенесли на 25 вересня. Дуже чекала весну і квітень, щоб побачити і почути Вас наживо. Вірю, що скоро все закінчиться і восени потанцюю на вашому концерті. Ви — наше натхнення і кохання. Дякую Вам за позитив"

“Я думаю, що для вас, у вашому положенні, краще посидіти вдома, це хороший варіант не перевантажувати себе активною діяльністю. Бережіть себе"

"Вау, ти просто красуня"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше вагітна Джамала зворушила мережа домашнім кадром з чоловіком і сином.