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Сонечко: Надя Мейхер зворушила мережу природною красою (фото)


Крім Мейхер, в Києві фанати помітили ще одну колишню учасницю "ВІА ГРА"

Надія Мейхер, яка раніше порадувала своїх шанувальників милим фото з ефектним образом, показала черговий яскравий позитивний знімок, на якому екс-учасниця групи "ВІА Гра" у Києві в автомобілі радіє променям сонця. Кадр артистка і дизайнер опублікувала у своєму Instagram.

Зірка не тільки сцени, але і з недавніх пір кіно, відразу зібрала величезну кількість захоплених відгуків - сліпуча і щира посмішка Наді зачарувала юзерів.

"Сонце "заливає" своїми променями", - підписала кадр співачка.

Фото: instagram.com/nadyameiher

В коментарях її підписники буквально обсипали Надю гарячими компліментами і зізналися, що вона завжди сонячна, не дивлячись на погодні умови та пори року:

  • "А ви "заливаєте" нас своєю красою і позитивною енергією";
  • "Сонце із сонечком змагається... Хто кого, загалом! І я навіть знаю, хто переміг";
  • "Надя, знову повторюся, але ви - яскрава і без сонця! А все тому, що справжня";
  • "Яка у вас гарна посмішка, посміхайтеся нас частіше";
  • "Декольте неймовірне";
  • "Краса!";

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

  • "Надюшка, ви самі водите машину?"
  • "Яка ж ти красива";
  • "Ви сама як сонечко! Я бажаю вам і вашій родині здоров'я і щастя!"
  • "Шикарна дівчина";
  • "Дійсно, ви сонечко!"
  • "Яка ж ви еталон стилю. Погода чудова у нас також! До речі, Альбіна Джанабаєва (також колишня учасниця "ВІА ГРА", - ред.) зараз теж у Києві. Минуле завжди дає про себе знати";
  • "Ну, Надюша, ви чарівна. Зачарували своєю природною красою";
  • "Так! Так хочеться усмішок і сонця"...

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Надія Мейхер зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак у мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі".

Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим чином з строкатою блузкою.

Додамо, що раніше екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер розповіла про самореалізацію і прагненнях в кар'єрі та житті.

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