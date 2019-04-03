Сонечко: Надя Мейхер зворушила мережу природною красою (фото)

Надія Мейхер, яка раніше порадувала своїх шанувальників милим фото з ефектним образом, показала черговий яскравий позитивний знімок, на якому екс-учасниця групи "ВІА Гра" у Києві в автомобілі радіє променям сонця. Кадр артистка і дизайнер опублікувала у своєму Instagram.

Зірка не тільки сцени, але і з недавніх пір кіно, відразу зібрала величезну кількість захоплених відгуків - сліпуча і щира посмішка Наді зачарувала юзерів.

"Сонце "заливає" своїми променями", - підписала кадр співачка.

Фото: instagram.com/nadyameiher

В коментарях її підписники буквально обсипали Надю гарячими компліментами і зізналися, що вона завжди сонячна, не дивлячись на погодні умови та пори року:

"А ви "заливаєте" нас своєю красою і позитивною енергією";

"Сонце із сонечком змагається... Хто кого, загалом! І я навіть знаю, хто переміг";

"Надя, знову повторюся, але ви - яскрава і без сонця! А все тому, що справжня";

"Яка у вас гарна посмішка, посміхайтеся нас частіше";

"Декольте неймовірне";

"Краса!";

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Надюшка, ви самі водите машину?"

"Яка ж ти красива";

"Ви сама як сонечко! Я бажаю вам і вашій родині здоров'я і щастя!"

"Шикарна дівчина";

"Дійсно, ви сонечко!"

"Яка ж ви еталон стилю. Погода чудова у нас також! До речі, Альбіна Джанабаєва (також колишня учасниця "ВІА ГРА", - ред.) зараз теж у Києві. Минуле завжди дає про себе знати";

"Ну, Надюша, ви чарівна. Зачарували своєю природною красою";

"Так! Так хочеться усмішок і сонця"...

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Надія Мейхер зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак у мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі".

Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим чином з строкатою блузкою.

Додамо, що раніше екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер розповіла про самореалізацію і прагненнях в кар'єрі та житті.