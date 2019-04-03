Сонечко: Надя Мейхер зворушила мережу природною красою (фото)

Крім Мейхер, в Києві фанати помітили ще одну колишню учасницю "ВІА ГРА"
Надія Мейхер, яка раніше порадувала своїх шанувальників милим фото з ефектним образом, показала черговий яскравий позитивний знімок, на якому екс-учасниця групи "ВІА Гра" у Києві в автомобілі радіє променям сонця. Кадр артистка і дизайнер опублікувала у своєму Instagram.
Зірка не тільки сцени, але і з недавніх пір кіно, відразу зібрала величезну кількість захоплених відгуків - сліпуча і щира посмішка Наді зачарувала юзерів.
"Сонце "заливає" своїми променями", - підписала кадр співачка.
Фото: instagram.com/nadyameiher
В коментарях її підписники буквально обсипали Надю гарячими компліментами і зізналися, що вона завжди сонячна, не дивлячись на погодні умови та пори року:
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Як повідомлялося раніше, нещодавно Надія Мейхер зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак у мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі".
Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим чином з строкатою блузкою.
Додамо, що раніше екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер розповіла про самореалізацію і прагненнях в кар'єрі та житті.