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Сонечки: дочка Віри Брежнєвої з бойфрендом піддалася пориву почуттів на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 16:56
Сонечки: дочка Віри Брежнєвої з бойфрендом піддалася пориву почуттів на пляжі
Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина показала, як проводить час з коханим

Старша дочка Віри Брежнєвої, 18-летяя Соня Кіперман живе та навчається в США. Зіркова мама відвідує її не так часто, як хотілося б, а дівчина схожа зі співачкою зовні як дві краплі води. Прихильники артистки зазначають, що мама і дочка виглядають наче сестри. Влітку минулого року Соня офіційно представила свого бойфренда. Хлопця звуть Метт Кеннон і він, як і дівчина, проживає в США. Пара разом подорожує, а також зустріла всретила Новий рік в обіймах один одного. Дівчина рідко публікувала спільні фото з коханим, а потім і зовсім видалила їх. Але хвилюватися про особисте життя дочки зірки не варто – закохані разом і щасливі.

В підтвердження цього Соня розмістила зворушливий пляжний кадр з Меттом. Дівчина пригорнулася до хлопця і поцілувала його в щоку. Вона вибрала для розслабленого дня total white образ – білу майку і легкі штани. Поруч із закоханими позує кошлатий пес. Трохи далі стоять великі крафтові пакети – схоже, парочка запаслася провізією для перекусу на пляжі.

Сонечки: дочка Віри Брежнєвої з бойфрендом піддалася пориву почуттів на пляжі

Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"З тобою життя прекрасне", - залишила донька співачки зворушливе послання для бойфренда.

Сонечки: дочка Віри Брежнєвої з бойфрендом піддалася пориву почуттів на пляжі

Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Підписники дівчини були просто зачаровані сонячним знімком, просоченим щастям.

  • Які милі
  • Прекрасні
  • Сонечка
  • Чарівно
  • Софійко! Вся мамина. Пощастило ж тобі, люба милаха
  • Яка класна собачка

    Сонечки: дочка Віри Брежнєвої з бойфрендом піддалася пориву почуттів на пляжі

    Сонечки: дочка Віри Брежнєвої з бойфрендом піддалася пориву почуттів на пляжі

    Скріншот коментарів

    Нагадаємо, що Віра Брежнєва розкрила свої слабкі сторони і зізналася, як долає комплекси і виробляє впевненість у собі.

    Всупереч чуткам: Віра Брежнєва відпочиває в Італії з Меладзе і дочкою Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини
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