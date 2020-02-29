Сонячні ванни і концерт гурту "Іванушки": Слава Камінська весело відпочиває в Іспанії

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка похвалилася витонченою фігурою в купальнику на іспанському курорті

Слава Камінська з групи НеАнгели не сидить на місці - зараз невгамовна співачка відправилася до Іспанії, де вже встигла насолодитися місцевими делікатесами в ресторані морської кухні в Мадриді. Зірка зізналася, що заради таких смачних страв навіть готова пожертвувати своєю тонкою талією! Втім, до цього не дійшло, а артистка далі поїхала в курортне місто Марбелья.

Там стоїть тепла і сонячна погода, так що Слава не упустила випадку позасмагати і заодно похвалитися своїми точеними формами. Свій яскравий відпочинок вона показала шанувальникам в Instagram.

Так, Камінська опублікувала селфи, на якому вона лежить на шезлонгу в купальнику і солом'яному капелюсі, при цьому на її обличчі немає ні грама макіяжу. Виконавиця зізналася, що дуже хоче отримати гарну засмагу і розповіла, що їй у цьому допомагає.

"Запам'ятайте мене такою)) Вступаю в бій зі шляхетною блідістю з допомогою улюблених масел для засмаги. Ну а після засмаги – обов'язково шімер. Відмінно зволожує (після інтенсивного сонця без цього ніяк), шкіра м'яка, сяє. Ну і відтінок відразу такий, ніби я засмагала 2 тижні, а не 2 дні. пс. не забуваємо про звичайне кокосове масло. Теж працює на ура). Порадьте, чим користуєтеся ви , щоб не бути брИнзового кольору?" - поділилася співачка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Не забула вона показати струнку фігуру у повний зріст - зірка позувала на зеленій галявині на тлі пальм в злитному купальнику бежевого кольору, захоплюючи тонкою талією та довгими ніжками.

"А за тобою Арарат", - підписала кадр Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

А ввечері артистка чудово повеселилася на закритому виступі популярної в 90-х групи "Іванушки International". Слава виклала відео, на якому танцює під сценою і підспівує пісням хлопців.

"Я повернулася в свої 13 років. Це був найкращий виступ і кращий концерт, на якому я побувала. Ви круті @apollonov_ag @kirillturichenko @kirillandreev71 обожаююююю. У кого на стіні висіли плакати з їх зображенням???" - поділилася враженнями знаменитість.

Відео: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Серед її підписників знайшлося чимало прихильників Іванушек, які тут же почали ділитися своїми спогадами та емоціями.

У мене!)))) Я до них якось раз в машину через відкрите вікно влізла, це було років 20 тому)))

Хто не був закоханий у рудого !

Який кайф!!!реально мої 16!!!

Крутяяяк

Слава, це вогонь!!! Ти зробила моє ранок!!! Залишайся такою, здоров'я тобі і діткам.

Клаааас

У мене! Я навіть заміж за Рыженького збиралася в 8 класі

Обожнюю це моя перша любов до гурту

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".