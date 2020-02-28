ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проста і без понтів: Слава з НеАнгелів насолодилася іспанськими делікатесами

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 17:41
Проста і без понтів: Слава з НеАнгелів насолодилася іспанськими делікатесами
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Про те, що співачка все запиває колою, не знали навіть найактивніші фанати

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка натякнула на таємничого коханого, особу якого поки що не збирається розкривати, опублікувавши в Instagram знімок з натяком на закоханість, зараз відпочиває в Іспанії, і насолоджується не тільки міськими пейзажами, але й іспанською кухнею.

Співачка відвідала ресторан морської кухні, який знаходиться в Мадриді і зізналася, що їй так сподобалися страви, що вона з задоволенням пожертвувала б своєю тонкою талією, якщо б була можливість харчуватися так смачно частіше.

Проста і без понтів: Слава з НеАнгелів насолодилася іспанськими делікатесамиФото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Той випадок, коли не шкода поправитися. Яка кухня вам заходить без коли?" - поставила виконавиця високу оцінку закладу.

Для виходу Слава обрала простий лаконічний лук - білу футболку з принтом і прикрасила себе безліччю браслетів.
Пыдписники в свою чергу зазначили, що яка б не була кухня, про яку говорить їхня улюблениця Слава, вони звертають увагу тільки на її красу.

  • Ви тут дуже красива, витончена, нічого зайвого я б сказала )
  • Яка тут гарна....
  • Така милашка, а в очах вогонь
  • Проста і без понтів
  • Красива!
  • Дуже красива, все красивіше і красивіше стаєте
  • Красотулечка
  • Ох і красива Рижик

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".

"Знову доктор?" Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелыСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся