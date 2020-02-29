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Солнечные ванны и концерт "Иванушек": Слава Каминская весело отдыхает в Испании

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.02.2020 - 12:02
Солнечные ванны и концерт "Иванушек": Слава Каминская весело отдыхает в Испании
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица похвасталась точеной фигурой в купальнике на испанском курорте

Слава Каминская из группы НеАнгелы не сидит на месте - сейчас неугомонная певица отправилась в Испанию, где уже успела насладиться местными деликатесами в ресторане морской кухни в Мадриде. Звезда призналась, что ради таких вкусных блюд даже готова пожертвовать своей тонкой талией! Впрочем, до этого не дошло, а артистка далее уехала в курортный город Марбелья.

Там стоит теплая и солнечная погода, так что Слава не упустила случая позагорать и заодно похвастаться своими точеными формами. Свой яркий отдых она показала поклонникам в Instagram.

Так, Каминская опубликовала селфи, на котором она лежит на шезлонге в купальнике и соломенной шляпе, при этом на ее лице нет ни грамма макияжа. Исполнительница призналась, что очень хочет получить красивый загар и рассказала, какие средства ей в этом помогают.

"Запомните меня такой)) Вступаю в бой с благородной бледностью с помощью любимых масел для загара. Ну а после загара – обязательно шиммер. Отлично увлажняет (после интенсивного солнца без этого никак), кожа мягкая, сияет. Ну и оттенок сразу такой, будто я загорала 2 недели, а не 2 дня. пс. не забываем про обычное кокосовое масло. Тоже работает на ура). Советуйте, чем пользуетесь вы , чтобы не быть брЫнзового цвета?" - поделилась певица.

Солнечные ванны и концерт &quot;Иванушек&quot;: Слава Каминская весело отдыхает в Испании

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Не забыла она показать стройную фигуру в полный рост - звезда позировала на зеленой лужайке на фоне пальм в слитном купальнике бежевого цвета, восхищая тонкой талией и длинными ножками.

"А за тобою Арарат", - подписала кадр Каминская.

Солнечные ванны и концерт &quot;Иванушек&quot;: Слава Каминская весело отдыхает в Испании

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

А вечером артистка отменно повеселилась на закрытом выступлении популярной в 90-х группы "Иванушки International". Слава выложила видео, на котором танцует под сценой и подпевает песням ребят.

"Я вернулась в свои 13 лет. Это было лучшее выступление и лучший концерт, на котором я побывала. Вы крутые @apollonov_ag @kirillturichenko @kirillandreev71 обожаююююю. У кого на стене висели постеры с их изображением???" - поделилась впечатлениями знаменитость.

Видео: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Среди ее подписчиков нашлось немало поклонников Иванушек, которые тут же принялись делиться своими воспоминаниями и эмоциями.

  • У меняя!)))) Я к ним как-то раз в машину через открытое окно влезла, это было лет 20 назад)))
  • Кто не был влюблён в рыжего !
  • Какой кайф!!!реально мои 16!!!
  • Крутяяяк
  • Слава, это огонь!!! Ты сделала моё утро!!! Оставайся такой, здоровья тебе и деткам.
  • Клаааас
  • У меня! Я даже замуж за Рыженького собиралась в 8 классе
  • Обожнюю це моя перша любов до гурту

Солнечные ванны и концерт &quot;Иванушек&quot;: Слава Каминская весело отдыхает в Испании

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".

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