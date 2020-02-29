Солнечные ванны и концерт "Иванушек": Слава Каминская весело отдыхает в Испании

Певица похвасталась точеной фигурой в купальнике на испанском курорте
Слава Каминская из группы НеАнгелы не сидит на месте - сейчас неугомонная певица отправилась в Испанию, где уже успела насладиться местными деликатесами в ресторане морской кухни в Мадриде. Звезда призналась, что ради таких вкусных блюд даже готова пожертвовать своей тонкой талией! Впрочем, до этого не дошло, а артистка далее уехала в курортный город Марбелья.
Там стоит теплая и солнечная погода, так что Слава не упустила случая позагорать и заодно похвастаться своими точеными формами. Свой яркий отдых она показала поклонникам в Instagram.
Так, Каминская опубликовала селфи, на котором она лежит на шезлонге в купальнике и соломенной шляпе, при этом на ее лице нет ни грамма макияжа. Исполнительница призналась, что очень хочет получить красивый загар и рассказала, какие средства ей в этом помогают.
"Запомните меня такой)) Вступаю в бой с благородной бледностью с помощью любимых масел для загара. Ну а после загара – обязательно шиммер. Отлично увлажняет (после интенсивного солнца без этого никак), кожа мягкая, сияет. Ну и оттенок сразу такой, будто я загорала 2 недели, а не 2 дня. пс. не забываем про обычное кокосовое масло. Тоже работает на ура). Советуйте, чем пользуетесь вы , чтобы не быть брЫнзового цвета?" - поделилась певица.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Не забыла она показать стройную фигуру в полный рост - звезда позировала на зеленой лужайке на фоне пальм в слитном купальнике бежевого цвета, восхищая тонкой талией и длинными ножками.
"А за тобою Арарат", - подписала кадр Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
А вечером артистка отменно повеселилась на закрытом выступлении популярной в 90-х группы "Иванушки International". Слава выложила видео, на котором танцует под сценой и подпевает песням ребят.
"Я вернулась в свои 13 лет. Это было лучшее выступление и лучший концерт, на котором я побывала. Вы крутые @apollonov_ag @kirillturichenko @kirillandreev71 обожаююююю. У кого на стене висели постеры с их изображением???" - поделилась впечатлениями знаменитость.
Видео: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Среди ее подписчиков нашлось немало поклонников Иванушек, которые тут же принялись делиться своими воспоминаниями и эмоциями.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".