Сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом "нареченої"

Співачка підкорила шанувальників променистою посмішкою

Украинская поп-дива Тина Кароль не престает очаровывать поклонников своими образами, каждый из которых, по их словам, заслуживает на признание отдельным видом искусства. Так, она поделилась стильным "уставшим" снимком в белоснежном наряде, сделанным для журнала Vogue, сорвав традиционный шквал комплиментов. Новый фотоподарок от Тины был не менее эффектным – на странице в Instagram она предстала перед подписчиками в романтичном look'е от украино-бельгийского бренда.

Артистка позирует в платье молочного цвета с кокетливой шнуровкой в области декольте от FLOW THE LABEL, дополнив образ золотыми босоножками на невысоком, широком каблуке.

Стоит отметить, что это не первый наряд от данного бренда, в котром Тина появляется на публике. Так, она продемонстрировала фигуру в эффектом коротком красном топе, который надела к атласной юбке пастельного оттенка.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонникам нежный и романтичный образ Кароль очень понравился. А лучезарно улыбающуюся певицу с нежным, нюдовым макияжем они сравнили с солнцем, восхитившись ее нтрепетной красотой. Также подписчики отметили грациозность и аристократичную статность, с которой певица позирует на винтажном кресле-стуле с кипой книг.

"Какая волшебная", "Солнышко просто", "Эта улыбка сводит меня с ума!", "Солнечная фотография", "Твоя осанка и статность", "Девушка-весна", "Такая нежная в этом образе. Такая хорошенькая вся", "Такая легкая, весенняя и вдохновляющая!", "Невероятная. Такая красивая и нежная", - не переставали восхищаться фолловеры.

Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть экспромонтом во время съемки шоу "Голос страны", исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.

Видео: РБК-Украина