Солістка KAZKA Олександра Зарицька натякнула на розставання з коханим

KAZKA (фото: прес-служба)

Зарицька зважилася на відверту розмову

У минулому році Олександра Зарицька розповідала, що зустрічається з іноземцем. Але в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», дівчина зізналася, що зараз для неї на першому місці робота, тому з тим хлопцем вона вже майже не спілкується.

Коли пара познайомилась, хлопець не знав, що Саша – співачка. Вони весело проводили час удвох та зустрічались за кордоном.

«Він не те, що прямо іноземець. Він розмовляє російською. Просто не розуміє українську взагалі і пісень теж. Коли ми познайомились, він не знав, хто я. Це відбулось на музичному фестивалі. Дуже класно ми провели час, а потім запровадили зустрічі не в Україні», – поділилась солістка гурту KAZKA з журналістами програми «Ранок з Україною».

Та наразі у Саші на першому місці робота. Дівчина з хлопцем вже майже не спілкується. Для співачки важливо, аби її обранця схвалила вся родина.

«Інакше ніяк не може бути, тому що моя сім’я – це я. Моїй сестрі Діані ніхто не подобається з моїх «хахалів», – зазначила вона.

Молодша сестра співачки Діана, яка прийшла на інтерв’ю разом з Сашею, каже: не відчула, що ця людина буде с сестрою довго.

«Поруч з нею повинен бути чоловік, який ставитиметься з розумінням і в першу чергу сприйматиме Сашу справжньою, любитиме такою, якою вона є. Дуже важко знайти людину, з якою ти почуватимешся настільки ж комфортно, як зі своїми рідними», – додала 19-річна сестра Олександри Заріцької в ефірі каналу «Україна».

Нагадаємо, раніше Зарицька чесно розсекретила вагу і поділилася методами схуднення.