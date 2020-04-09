ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Солістка KAZKA Олександра Зарицька натякнула на розставання з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2020 - 15:36
Солістка KAZKA Олександра Зарицька натякнула на розставання з коханим
KAZKA (фото: прес-служба)

Зарицька зважилася на відверту розмову

У минулому році Олександра Зарицька розповідала, що зустрічається з іноземцем. Але в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», дівчина зізналася, що зараз для неї на першому місці робота, тому з тим хлопцем вона вже майже не спілкується.

Коли пара познайомилась, хлопець не знав, що Саша – співачка. Вони весело проводили час удвох та зустрічались за кордоном.

«Він не те, що прямо іноземець. Він розмовляє російською. Просто не розуміє українську взагалі і пісень теж. Коли ми познайомились, він не знав, хто я. Це відбулось на музичному фестивалі. Дуже класно ми провели час, а потім запровадили зустрічі не в Україні», – поділилась солістка гурту KAZKA з журналістами програми «Ранок з Україною».

Та наразі у Саші на першому місці робота. Дівчина з хлопцем вже майже не спілкується. Для співачки важливо, аби її обранця схвалила вся родина.

«Інакше ніяк не може бути, тому що моя сім’я – це я. Моїй сестрі Діані ніхто не подобається з моїх «хахалів», – зазначила вона.

Молодша сестра співачки Діана, яка прийшла на інтерв’ю разом з Сашею, каже: не відчула, що ця людина буде с сестрою довго.

«Поруч з нею повинен бути чоловік, який ставитиметься з розумінням і в першу чергу сприйматиме Сашу справжньою, любитиме такою, якою вона є. Дуже важко знайти людину, з якою ти почуватимешся настільки ж комфортно, як зі своїми рідними», – додала 19-річна сестра Олександри Заріцької в ефірі каналу «Україна».

Нагадаємо, раніше Зарицька чесно розсекретила вагу і поділилася методами схуднення.

Віктор Павлік з молодою нареченою зізналися, коли вперше поцілувалися і хто головний в сім'ї Зірка серіалу "Відважні" Дарія Петрожицька відверто розповіла про розлучення
Новини України отношенияKAZKAАлександра Зарицкая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся