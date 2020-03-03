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Солд-аут і концерти на біс: стартував світовий тур Макса Барських (перші фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2020 - 10:34
Солд-аут і концерти на біс: стартував світовий тур Макса Барських (перші фото)
Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Барських чекає серія концертів у Німеччині, Чехії, Данії, Швеції, Фінляндії та Австралії

Литва і Білорусь стали першими країнами, які побачили шоу "Nezemnaya" в рамках однойменного світового туру. Концерти українського музиканта проходять з солдаутом - продаж квитків закривається за кілька днів до шоу і в містах оголошуються додаткові дати концертів.

Солд-аут і концерти на біс: стартував світовий тур Макса Барських (перші фото)

У Мінську рішення про концерт на «біс» приймалося прямо під час шоу. 13 тисячна арена слова музиканта брала під приголомшуючі оплески і не відпускала зі сцени навіть після трьох пісень, виконаних на біс!

Артист повернеться в Мінськ з цією ж програмою 18 грудня.

«Це вперше, коли ми призначали нову дату додаткового концерту прямо під час шоу, в перервах між зміною костюмів», - каже Макс Барських.

Після Білорусі з концертом співака чекають в Латвії. У Ризі музикант виступить у спорткомплексі «Арена - Рига». Після чого артиста чекає серія концертів у Німеччині, Чехії, Данії, Швеції, Фінляндії та Австралії.

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