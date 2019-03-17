"Зібрала всіх колишніх": Оля Полякова "запалила" в компанії двох чоловіків

Співачка продемонструвала свої танцювальні таланти

"Королева ночи", известная певица Оля Полякова, которая недавно порадовала выходом зрелищного клипа на свой хит "Лед тронулся", заинтриговала поклонников страстными танцами в компании двух темпераментных мужчин. Впрочем, молодые люди хорошо знакомы зрителям, ведь это участники шоу "Танцы со звездами". Забавными видео со своими новыми партнерами по паркету артистка поделилась в "сториз" Instagram.

Танцоры и хореографы Максим Ежов и Максим Леонов кружатся с Олей в зажигательном танце, демонстрируя умопомрачительные па.

"Я собрала всех бывших с проекта "Танцы со звездами": бывшего Леси Никитюк и Маши Ефросининой. Двух Максимов! И мы едем с ними к вам в тур!" - обрадовала "супрблондинка" фанов приятной новостью.

Фото: Оля Полякова с танцорами (instagram.com/polyakovamusic)

Также она поделилась кадрами с репетиции, на которых отрабатывает танцевальные движения вместе со своим шоу-балетом. В одном из роликов артистка танцует сразу с двумя Максимами и падает в объятия сначала одного, а затем второго партнера, демонстрируя в конце эффектное движение и показав свою превосходную гибкость.

Фото: Оля Полякова с танцорами (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Оля Полякова призвала подписчиков сделать прививку от опасного заболевания, сообщив, что также попала в зону риска. Она пояснила главные правила и показания, и перечислила тех, кому необходима вакцинация.

Ранее Оля Полякова с помощью фото намекнула на родство с легендарным музыкантом Фредди Меркьюри.