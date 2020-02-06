Спокуслива Віка з неАнгелів нарвалася на критику через "невдалий" купальник

Віка з групи НеАнгели влаштувала собі "розвантажувальний" місяць і провела тривалий час без соцмереж - вона зникла зі сторінки в Instagram і змусила переживати шанувальників, які звикли бачити регулярні життєстверджуючі пости від співачки. Так, артистка зізналася, що встигла побувати на Мальдівах, влаштувала собі "перезавантаження" і готова ділитися барвистими фото. Сказано – зроблено! Тепер на сторінці зірку можна побачити ефектні фотосети в купальниках, які розбурхують уяву шанувальників.

Так, на нових знімках дівчина позує у золотому купальнику – ліфі-топі і плавках з високою посадкою. На тлі яскравих і насичених природних пейзажів тропічної зелені і блакитного океану Віка виглядає дуже ефектно.

"Я здаюся! Візьміть мене в Мальдівський полон, а не в усе ось це... А як вам ця зимова вогка навколишня дійсність?" - пококетувала вона з підписниками.

Повністю фотосет можна подивитися тут

Шанувальники дівчини прийшли в захват від її витонченої фігури, а от вибір купальника піддався критиці.

Дивно, як купальник може зіпсувати сприйняття такої шикарної фігури. Купальник в топку!

Обережно таку красу може морський цар собі забрати

Шикарна красуня! Фігура - немає слів!

Купальник жах... А Ви, як завжди, прекрасні

Така гарна фігура, і такі страшні купальники. Вам вони не йдуть!

Гарна русалонька

Купальник моторошний

Ідеальна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з гурту НеАнгели демонструвала хвилюючі вигини в сріблястому монокіні.