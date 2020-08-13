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Спокуслива спортсменка: Брітні Спірс захопила стрункою фігурою в відвертому бікіні

Четвер 13 серпня 2020 22:23
Спокуслива спортсменка: Брітні Спірс захопила стрункою фігурою в відвертому бікіні
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Співачка займається прямо на пляжі

Брітні Спірс, яка днями порадувала спільним романтичним фото зі своїм бойфрендом, записала нове відео. На цей раз вона вирішила показати, як підтримує форму, займаючись на пляжі. Співачка робить вправи з йоги, а також розтяжку. І це все – в крихітному бікіні. Волосся вона зібрала у високий пучок на потилиці, а на обличчя наділу захисну маску. Асани вона виконує на тлі океану, прямо на піску.

Брітні займається на пляжі (відео: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники, втім, запідозрили, що Брітні вже викладала подібне відео. Але її спортивною підготовкою залишилися задоволені, похваливши фігуру співачки і зазначивши, що виглядає вона чудово. Також багато хто нагадав, що дуже чекає нової музики і сумує за колишньою Спірс часів піку її популярності. Частина фанатів знову припустила, що зі співачкою не все в порядку, і запропонувала свою допомогу.

Спокуслива спортсменка: Брітні Спірс захопила стрункою фігурою в відвертому бікініБрітні Спірс радує численними постами (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, Брітні Спірс давно зізнавалася, що для неї немає нічого краще, ніж йога на березі океану – це неймовірно заспокоює співачку і дарує заряд бадьорості. «Я сумую за цим!!! Немає нічого схожого на йогу на пляжі... Тільки звук хвиль робить мене такою безтурботною!!! Ви повинні спробувати це, якщо ви можете зробити це без ризику... Ми, як люди, всі переповнені таким великим занепокоєнням. Просто знайте, що ми всі в цьому разом!!! Залишайтеся сильними і Боже, благослови!», – зазначила артистка. На початку карантину вона навіть збиралася записувати уроки з йоги, але так і не порадувала фанатів повноцінними навчальними роликами.

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