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Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з "Основного інстинкту"

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 08:30
Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з "Основного інстинкту"
Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка спокусила шанувальників провокаційними кадрами

Популярна співачка Оля Полякова під час запису нової програми одного з провідних українських телеканалів повторила зухвалу витівку на камеру героїні Шарон Стоун з фільму "Основний інстинкт", швидко закинувши ногу на ногу, сидячи у відвертому міні. Фрагментом короткого ролика вона поділилася в Instagram.

"Супрблондинка" стала суддею нового ігрового шоу "Дивовижні люди" і показала бекстейдж зі знімального майданчика. В кадрі Полякова красується в блискучому синьому міні. Сидячи на дивані, вона спокусливо позує на камеру, блискавично закидаючи ногу на ногу і розбурхуючи уяву шанувальників.

Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Спокуслива Оля Полякова повторила пікантний кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова під час зйомок шоу оригінально привітала свою колегу Тіну Кароль з днем народження. Вона вирішила зробити експромт у вигляді пародії на артистку і як побажання проспівала їй писпів одного зі своїх нових хітів "Королева ночі", трохи змінивши фразу.

Нагадаємо, що Оля Полякова разом з сім'єю днями повернулася з відпочинку в Таїланді, де вона зустріла свій день народження і відсвяткувала його в національних костюмах, влаштувавши яскраву вечірку.

До речі, про своє повернення в Київ Оля Полякова оголосила пікантним фото, на якому позує в басейні серед екзотичних тайських ландшафтів, демонструючи звабливі форми.

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Новини України Оля Полякова
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