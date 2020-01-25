Спокуслива Оля Полякова пікантно оголила груди на розслабленому фото

Співачка засвітила груди на спекотному фото
Оля Полякова відволікалася від роботи і повністю переключилася на відпочинок, адже вона з родиною знаходиться в Мексиці. Співачка не залишає шанувальників без регулярної порції знімків в купальниках, викликаючи неприхований захват, а також ділиться своїми враженнями від відпустки на екзотичному курорті. Не обходиться і без пікантних знімків, які здатні спокусити навіть найстійкіших і стриманих.
На сторінці в Instagram вона показала грайливий знімок в гамаку. Оля позує в білосніжному топі (хоча, можливо, на співачці оригінальний купальник – ракурс не дозволяє розглянути вбрання повністю), який ідеально підкреслив її форми – розкішні груди і осину талію. Кадр зроблений такого таким чином, що легко можна розглянути частково оголений бюст "Королеви ночі".
"Але мейкап, так і хвилювань про свою зовнішність теж... Люблю світ і себе у світі... А ви?" - поцікавилася розслаблена зірка.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Пройти повз такого хвилюючий кадр шанувальники співачки не змогли. Вони вивчили його в деталях і скупали артистку в компліментах.
Скріншот коментарів
У сторіз співачка показала ще кілька курортних луків. На одному з фото вона відображена в трендовому джинсовому топі без бретелей з баскою і зручних бриджах. Також співачка не втрималася і зробила кілька селфі в купальнику.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, що Оля Полякова в яскравій сукні розповіла про тонкощі виготовлення текіли.