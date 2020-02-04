Чарівна Лілія Ребрик в ультракороткому "леопардовому" пеньюарі блиснула ніжками

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала пікантний кадр зі зйомок

Лілія Ребрик не встигла повернутися з романтичної відпустки на Мальдівах з чоловіком Андрієм Диким, як з головою поринула в роботу. Вона поєднувала ранкові ефіри та гастролі з театром, а вільного часу з таким щільним графіком у ведучоі не залишалося навіть на повноцінний відпочинок і сон. Артистка жартує, що на гастролях встигла виспатися, адже зазвичай вона прокидається о 4 ранку, щоб встигнути на прямий ефір програми на каналі Україна. Не встигла зірка перевести подих, як почалися зйомки в кіно.

Так, Лілія поділилася одним із своїх пікантних "екранних" образів. Правда, над яким проектом працює, не уточнювала.

Теледіва позує в короткому кокетливому атласному пеньюарі з "хижим" анімалістичним принтом. На грайливий наряд вона накинула щільний махровий халат. "З корабля на бал", - жартівливо підписала знімок Лілія.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, чоловік Лілії Ребрик так сумує за своєю зайнятою і затребуваною дружиною, що готовий робити для неї сюрпризи і заради часу, проведенного разом, може зазирнути до ведучої на роботу. Так, Андрій приємно шокував теледіву, раптово з'явившись в студії ранкової передачі.

До слова, вдома Лілію з нетерпінням чекає не тільки чоловік, але і дві донечки – Діана і Поліна. І якщо старша вже школярка, до того ж за характером дуже самостійна і дисциплінована, то маленька Поля, якій немає ще й двох років, практично не розлучна з мамою. До того ж, дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, і її зв'язок з мамою відчувається особливо тісно. Лілії коштувало чималих зусиль відлучити дівчинку від грудей, до того ж і сама зоряна мама тяжко переживала цей непростий, але необхідний процес.