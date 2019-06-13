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Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 12:29
Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вразила ефектним образом

Популярна телеведуча Леся Нікітюк продовжує зводити шанувальників з розуму своїми стильними вбраннями, регулярно радуючи їх уже традиційним "образом дня". З приходом літа, луки теледіви стають все більш відвертими, і вона часто демонструє стрункі довгі ноги, які давно стали об'єктом компліментів. Леся обожнює носити короткі сукні та шорти, а в студії шоу "Хто зверху?", зйомки якого нещодавно завершилися, полонила глядачів ефектними образами, створеними спеціально для неї стилістами проекту. Чого тільки варта її сукня "жриці", яку ще довго обговорювали захоплені шанувальники в мережі! Втім, свіжий знімок в Instagram зірки виглядає не менш ефектно – вона постала перед підписниками в одному піджаку, засвітивши на камеру довгі ноги і пружні сідниці.

Леся показала частину заміської фотосесії для одного з глянцевих журналів. Так, вона красувалася на пірсі в дуже пікантному вбранні – Леді Ле вибрала для яскравого кадру піджак з рибками від українського дизайнера Дар'ї Донець. До речі, в точно такому ж піджаку раніше позувала і Катя Осадча, правда, вона доповнила свій елегантний образ брюками-кльош, тоді як Леся вирішила обмежитися тільки верхом наряду.

"Waiting for лайк", - коротко і ясно підписала мальовничий знімок шоувумен, частково перейшовши на англійську.

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

І компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати, а посипалися як з рогу достатку. Підписники нахвалювали фігуру і стрункі ніжки знаменитості, а також жартували, що вона забула одягнути спідницю.

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Красуня!", "Мммм, які ніжки, сексі!", "Ух ти, красива і сексуальна дівчина!", "Ой, Лесюня, спідничку загубила!", "Ну й ніжки! Заздріть!", "Леся, ви чудові!", "Шикарні Ноги","Хто-хто, а Лесечка до літа готова!", "Круто, Леся! Ноги нереально класні тут!" - посали фоловери.

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади

Скріншот комметариев (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в короткій сукні кольору хакі і ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена.

Раніше Леся Нікітюк вразила образом у маминій сукні . Ведуча перешила вбрання, зробивши його стильним і модним.

Леся Нікітюк блиснула ідеальними формами в спокусливому вбранні (відео) "Дуже схудла": Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в міні-сукні
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