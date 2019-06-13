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Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 12:29
Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая впечатлила эффектным образом

Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает сводить поклонников с ума своими стильными нарядами, регулярно радуя их уже традиционным "образом дня". С приходом лета, луки теледивы становятся все более откровенными, и она часто демонстрирует стройные длинными ноги, которые давно стали объектом комплиментов. Леся обожает носить короткие платья и шорты, а в студии шоу "Хто зверху?", съемки которого недавно завершились, покоряла зрителей эффектными образами, созданными специально для нее стилистами проекта. Чего только стоит ее платье "жрицы", которое еще долго обсуждали восхищенные поклонники в сети! Впрочем, свежий снимок в Instagram звезды выглядит не менее эффектно – она предстала перед подписчиками в одном пиджаке, засветив на камеру длинные ноги и упругие ягодицы.

Леся показала часть загородной фотосессии для одного из украинских глянцевых журналов. Так, она красовалась на пирсе в весьма пикантном наряде – Леди Ле  выбрала для яркого кадра пиджак с рыбками от украинского дизайнера Дарьи Донец. К слову, в точно таком же пиджаке ранее позировала и Катя Осадчая, правда, она дополнила свой элегантный образ брюками-клеш, тогда как Леся решила ограничиться только верхом наряда.

"Waiting for лайк", - коротко и ясно подписала красочный снимок шоувумен, частично перейдя на английский.

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

И комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать, а посыпались как из рога изобилия. Подписчики нахваливали фигуру и стройные ножки знаменитости, а также шутили, что она забыла надеть юбку.

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Красотка!", "Мммм, какие ножки, секси!", "Ух ты, красивая и сексуальная девушка!", "Ой, Лесюня, спідничку загубила!", "Ну и ножки! Завидуйте!", "Леся, ви чудові!", "Ноги шикарные","Кто-кто, а Лесечка к лету готова!", "Круто, Леся! Ноги нереально классные тут!" - посали фолловеры.

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Соблазнительная Леся Никитюк в одном пиджаке засветила свои прелести

Скриншот комметариев (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк в коротком платье цвета хаки и ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена.

Ранее Леся Никитюк впечатлила образом в мамином платье . Ведущая перешила наряд, сделав его стильным и модным.

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