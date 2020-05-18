Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Акторка показала домашній образ

Кетрін Зета-Джонс – визнаний еталон краси, і роки явно не можуть перешкодити цьому факту. У свої 50 років голлівудська зірка все так само прекрасна. Що вона не перестає демонструвати в особистому мікроблозі. Знаменитість виставляє численні пости, в яких розкриває свій побут і розповідає про сім'ю.

Кетрін в домашньому образі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нещодавно вона показала, чим займається на карантині, коли їй стає нудно (співає в караоке). А кілька годин тому вона вирішила продемонструвати, як проходить її недільний вечір. Кетрін опублікувала фото, де постала в довгій розкішній сукні в східному стилі. Розшита блискітками і прикрашене метеликами, вона зробило домашній образ зірки гламурним і незвичайним. «Баня, піца і постіль для мене. Недільний вечір. Всім гарного нового тижня», – написала 50-річна красуня.

У відповідь мережа просто вибухнула компліментами. Шанувальники дякують зірку за надихаючі пости і хочуть з'ясувати, звідки у неї такий розкішне вбрання.

Твій образ для сну виглядає більш елегантно, ніж мій

Чудова!

Мені так подобається твоє плаття! Виглядає так чудово на тобі! Чи ти можеш поділитися, звідки воно?

Класична краса

Робота на камеру...

Ти нагадала мені Клеопатру... Дивовижна!

Перехоплює дихання

Я в захваті від твого плаття і метеликів

Ти просто приголомшлива

Нескінченна краса

Ти так гламурна навіть вдома!

Ангел

Непереврешна, як завжди! Гарного тобі тижня

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, актриса – велика любителька незвичайного вбрання. Не так давно вона здивувала мережу кумедним відео, де приміряла легінси з портретом чоловіка. «Коли вам потрібен удар ззаду, (гіпотетично) довіряйте своєму MD (це був би мій чоловік, а не лікар). Спасибі чоловікові», – додала вона підпис під роликом, де посилено займається спортом. До речі, фігура 50-річної знаменитості також неймовірно порадувала фанатів.

Автор: Міла Іванова