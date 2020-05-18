Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Акторка показала домашній образ
Кетрін Зета-Джонс – визнаний еталон краси, і роки явно не можуть перешкодити цьому факту. У свої 50 років голлівудська зірка все так само прекрасна. Що вона не перестає демонструвати в особистому мікроблозі. Знаменитість виставляє численні пости, в яких розкриває свій побут і розповідає про сім'ю.
Кетрін в домашньому образі (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Нещодавно вона показала, чим займається на карантині, коли їй стає нудно (співає в караоке). А кілька годин тому вона вирішила продемонструвати, як проходить її недільний вечір. Кетрін опублікувала фото, де постала в довгій розкішній сукні в східному стилі. Розшита блискітками і прикрашене метеликами, вона зробило домашній образ зірки гламурним і незвичайним. «Баня, піца і постіль для мене. Недільний вечір. Всім гарного нового тижня», – написала 50-річна красуня.
У відповідь мережа просто вибухнула компліментами. Шанувальники дякують зірку за надихаючі пости і хочуть з'ясувати, звідки у неї такий розкішне вбрання.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/catherinezetajones)
Нагадаємо, актриса – велика любителька незвичайного вбрання. Не так давно вона здивувала мережу кумедним відео, де приміряла легінси з портретом чоловіка. «Коли вам потрібен удар ззаду, (гіпотетично) довіряйте своєму MD (це був би мій чоловік, а не лікар). Спасибі чоловікові», – додала вона підпис під роликом, де посилено займається спортом. До речі, фігура 50-річної знаменитості також неймовірно порадувала фанатів.
Автор: Міла Іванова