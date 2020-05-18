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Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.05.2020 - 22:27
Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Акторка показала домашній образ

Кетрін Зета-Джонс – визнаний еталон краси, і роки явно не можуть перешкодити цьому факту. У свої 50 років голлівудська зірка все так само прекрасна. Що вона не перестає демонструвати в особистому мікроблозі. Знаменитість виставляє численні пости, в яких розкриває свій побут і розповідає про сім'ю.

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранніКетрін в домашньому образі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нещодавно вона показала, чим займається на карантині, коли їй стає нудно (співає в караоке). А кілька годин тому вона вирішила продемонструвати, як проходить її недільний вечір. Кетрін опублікувала фото, де постала в довгій розкішній сукні в східному стилі. Розшита блискітками і прикрашене метеликами, вона зробило домашній образ зірки гламурним і незвичайним. «Баня, піца і постіль для мене. Недільний вечір. Всім гарного нового тижня», – написала 50-річна красуня.

У відповідь мережа просто вибухнула компліментами. Шанувальники дякують зірку за надихаючі пости і хочуть з'ясувати, звідки у неї такий розкішне вбрання.

  • Твій образ для сну виглядає більш елегантно, ніж мій
  • Чудова!
  • Мені так подобається твоє плаття! Виглядає так чудово на тобі! Чи ти можеш поділитися, звідки воно?
  • Класична краса
  • Робота на камеру...
  • Ти нагадала мені Клеопатру... Дивовижна!
  • Перехоплює дихання
  • Я в захваті від твого плаття і метеликів
  • Ти просто приголомшлива
  • Нескінченна краса
  • Ти так гламурна навіть вдома!
  • Ангел
  • Непереврешна, як завжди! Гарного тобі тижня

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Спокуслива Клеопатра: Кетрін Зета-Джонс захопила красою в розкішному вбранні

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, актриса – велика любителька незвичайного вбрання. Не так давно вона здивувала мережу кумедним відео, де приміряла легінси з портретом чоловіка. «Коли вам потрібен удар ззаду, (гіпотетично) довіряйте своєму MD (це був би мій чоловік, а не лікар). Спасибі чоловікові», – додала вона підпис під роликом, де посилено займається спортом. До речі, фігура 50-річної знаменитості також неймовірно порадувала фанатів.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України актриса
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