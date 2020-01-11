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Гаряча Настя Каменських влаштувала "модний батл" і спантеличила мережу

Lite » Мода 11.01.2020 - 15:19
Гаряча Настя Каменських влаштувала "модний батл" і спантеличила мережу
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поставила шанувальників перед складним вибором

Настя Каменських під час відпочинку в Мексиці міняє образи як рукавички. Вранці вона може з'явитися в амплуа зухвалої школярки з афрокосичками, а вже ввечері перетворитися в сексапільну стильну жінку-вамп. Співачка вирішила зібрати для шанувальників свої найяскравіші курортні луки і показати їх в одному ролику.

Артистка спантеличила прихильників своїми мексиканськими образами, попросивши вибрати найкращий. У короткому ролику вона продемонструвала відразу п'ять гарячих луків, які встигла "вигуляти" в Мексиці. Так, вона показала аутфит в червоно-чорних тонах, який складався з шкіряній спідниці, строкатою накидки і зав'язаною під грудьми футболкою. Другий розслаблений лук – біла футболка з принтом у вигляді величезних губ та шкіряна спідниця і "бананка".

Третій гарячий аутфіт шанувальники також вже встигли оцінити – на Різдво Настя публікувала фото в новому іміджі: з пірсингом у носі і облягаючому ультракороткому трикотажному платті оливкового кольору.

Гаряча Настя Каменських влаштувала &quot;модний батл&quot; і спантеличила мережу

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Четвертий образ - з безліччю кісок, вільними, легкими штанами з чорно-білим флористичним абстрактним принтом і в крихітному мереживному топі. Нарешті, Настя з'явилися перед шанувальниками в купальнику відтінку лайма, без косметики і з патчами під очима.

"У мене сьогодні пляжний настрій, відповідно, вибираю лук 5. А який обрали б ви? 1, 2, 3, 4 або теж 5?" - звернулася вона до підписників.

Звичайно ж, фан-армія Насті не забарилася з відповіддю і прийшла до висновку – співачка гарна у всіх вбраннях.

  • Ви найкраща
  • Я б вибрав Настю Каменських
  • Настя, так обличчя схудло у тебе
  • Настюха, ти в будь-якому вогонь
  • У всіх образах гарна, Настя
  • Така красива
  • Настя, та ти в будь-якому вбранні БОМБА!
  • Яка ти класна!

Скріншот коментарів

Раніше Потап зізнався в коханні Насті Каменських і показав спільну велопрогулянку в Канкуні.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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