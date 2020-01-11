Гаряча Настя Каменських влаштувала "модний батл" і спантеличила мережу

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поставила шанувальників перед складним вибором

Настя Каменських під час відпочинку в Мексиці міняє образи як рукавички. Вранці вона може з'явитися в амплуа зухвалої школярки з афрокосичками, а вже ввечері перетворитися в сексапільну стильну жінку-вамп. Співачка вирішила зібрати для шанувальників свої найяскравіші курортні луки і показати їх в одному ролику.

Артистка спантеличила прихильників своїми мексиканськими образами, попросивши вибрати найкращий. У короткому ролику вона продемонструвала відразу п'ять гарячих луків, які встигла "вигуляти" в Мексиці. Так, вона показала аутфит в червоно-чорних тонах, який складався з шкіряній спідниці, строкатою накидки і зав'язаною під грудьми футболкою. Другий розслаблений лук – біла футболка з принтом у вигляді величезних губ та шкіряна спідниця і "бананка".

Третій гарячий аутфіт шанувальники також вже встигли оцінити – на Різдво Настя публікувала фото в новому іміджі: з пірсингом у носі і облягаючому ультракороткому трикотажному платті оливкового кольору.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Четвертий образ - з безліччю кісок, вільними, легкими штанами з чорно-білим флористичним абстрактним принтом і в крихітному мереживному топі. Нарешті, Настя з'явилися перед шанувальниками в купальнику відтінку лайма, без косметики і з патчами під очима.

"У мене сьогодні пляжний настрій, відповідно, вибираю лук 5. А який обрали б ви? 1, 2, 3, 4 або теж 5?" - звернулася вона до підписників.

Звичайно ж, фан-армія Насті не забарилася з відповіддю і прийшла до висновку – співачка гарна у всіх вбраннях.

Ви найкраща

Я б вибрав Настю Каменських

Настя, так обличчя схудло у тебе

Настюха, ти в будь-якому вогонь

У всіх образах гарна, Настя

Така красива

Настя, та ти в будь-якому вбранні БОМБА!

Яка ти класна!

Скріншот коментарів

Раніше Потап зізнався в коханні Насті Каменських і показав спільну велопрогулянку в Канкуні.