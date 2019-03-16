Спокуслива Даша Астаф'єва захопила формами в провокаційному кліпі Playmate

Видео: Даша Астафьева - PLAYMATE (youtube.com/Dasha Astafieva)

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая недавно соблазняла фото в пуховике на обнаженное тело, порадовала своих поклонников новым клипом. Весьма провокационное видео на песню Playmate было опубликовано на официальном Youtube-канале артистки.

В новом клипе Даша предстала с необычными прическами - пышными кудряшками и в розовом парике, а также в пикантных латексных нарядах.

Отметим, что композиция Playmate войдет в новый альбом Астафьевой, выход которого запланирован на 2019-й год. Режиссером ролика стал Шах Талифта, с котором артистка уже работала над клипом Fetish, вышедшим осенью прошлого года.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

В песне Даша вспоминает времена своего сотрудничества с журналом Playboy. Напомним, что Playmate называют девушек, представленных на развороте журнала как девушка месяца. Астафьева получила это звание в 2009 году, засветившись в юбилейном 55-м выпуске Playboy, что и принесло ей в итоге популярность.

Поклонники певицы активно выражают свои впечатления в комментариях - многие считают, что это настоящий хит, а также отмечают необычные идеи для съемок.

"Конец у клипа смешной)) А так даже грустно было, когда такую красивицу в клеенку заматывали...Красота - это и Дар и Наказание - факт";

"Этот клип поменял мое мнение о Даше.";

"Мне так интересно было, зачем Дашу шокером бьют??!!";

"Хех. Даша безусловно шикарна, тут спорить бессмысленно. Но вот с сольным творчеством проблема. К большому сожалению";

"Обожаю! Самая лучшая Даша";

"Хитяра. А эти мужики, им внутренний мир женщины совсем не интересный";

"БРА-А-АВО!!! НАКОНЕЦ-ТО!!!﻿";

"Даша невероятной красоты женщина!!!!﻿";

"Неистовая красота", - пишут пользователи сети.

Напомним, секс-бомба Даша Астафьева кардинально сменила имидж и снялась топлес в мыльных пузырьках.

Мы также писали, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".