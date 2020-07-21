Спокуслива бізнесвумен: Кетрін Зета-Джонс у стильному вбранні вразила стрункою фігурою

Кетрін Зета-Джонс – визнаний секс-символ Голлівуду. Актриса свого часу зуміла дістати кращі ролі і прославитися на весь світ не тільки завдяки таланту, але і своїй яскравій ефектній зовнішності. Примітно, що краса Кетрін з роками нікуди не поділася: ті ж виразні риси, струнка фігура і розкішне волосся – досі її візитна картка. У своєму мікроблозі 50-річна дружина Майкла Дугласа часто показує нові фото, на яких її вік вгадати просто неможливо.

Кетрін як і раніше прекрасна (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нове фото вона присвятила черговому проекту – а вірніше, його анонсу. Кетрін давно займається власним бізнесом, виробництвом товарів для дому та декору Casa Zeta-Jones. Зірка віддає дизайну речей багато часу і сил, контролюючи всі процеси їх створення від початку до кінця. Рекламу товарів також ніхто не зробить краще за неї, впевнена Зата-Джонс. Тому вона регулярно з'являється в якості моделі для своєї лінії.

Для нової фотосесії вона приміряла образ спокусливої бізнес-леді. Спідниця-олівець, блуза з білого атласу з краваткою, туфлі на підборах... Лук бізнесвумен доповнили ідеальний стриманий макіяж, лаконічний манікюр і об'ємна укладка. «У мене є кілька сюрпризів для всіх вас. Тримайтеся міцніше», – написала знаменита красуня.

Кетрін славиться своєю красою (фото: instagram.com/casazetajones)

Фанати у відповідь залишили масу коментарів, зазначивши, що чекають не дочекаються нових проектів зірки. Звичайно ж, не могли обійти стороною і неординарну зовнішність Кетрін, яка з роками, здається, стає еще юільш ефектною. «Чудова», «Дуже красива жінка», «Яка красуня!», «Прекрасна», «Королева, я люблю тебе», «Прекрасна леді», – пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Кетрін ЗетаДжонс порадувала пляжним образом. Акторка показала кадр з відпочинку і підкорила своєю красою і почуттям смаку.