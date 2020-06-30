Соблазнительная Барби: Кайли Дженнер в кукольном образе восхитила аппетитными формами

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда блистает в новом образе

Не успели все привыкнуть, что Кайли больше не жгучая брюнетка, а нежная блондинка, как девушка подготовила очередной сюрприз. 22-летняя бизнесвумен предстала с розовыми волосами. Кукольный образ завершали макияж с глянцевым блеском на губах и нежным румянцем на щеках, распахнутыми ресницами и невинное выражение лица. А также соблазнительный наряд – звезда надела розовый бюстгальтер, состоящий из тонких полос. Полуголую грудь девушка прикрыла руками, оставив поклонникам поле для фантазии. «Угадайте мой любимый цвет», – добавила она кокетливую подпись. Для чего знаменитой красавице создали столь яркий образ, она не уточнила. По всей видимости, Кайли готовит новую фотосессию.

Кайли стала блондинкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Ты первая», «Вау, вау, вау», «Это невероятно», «Куколка», «Вибрации Барби», «Розовая королева», – реакция сети была вполне ожидаемой. Поклонники привыкли, что Кайли любит менять имидж, используя парики и накладные пряди, а потому ничему не удивляются. К примеру, для недавней съемки с Кендалл Кайли выбрала свой природный оттенок. В то время как сама перекрасилась в блонд. Все фото она публикует вперемешку, так что «заскучать» за каким-то конкретным образом поклонники точно не смогут.

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Кайли продемонстрировала новое фото своей 2-летней дочери Сторми, выразив ей свою безмерную любовь в который раз. «Моя малышка», – пишет Дженнер под милым снимком, на котором девочка позирует, как настоящая модель. Она надела белые шорты и футболку, джинсовую куртку с принтом, а завершила все массивными кедами. Сразу видно – растет новая покорительница сети.

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Автор: Lite