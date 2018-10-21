"Знову щось оригінальненьке!": Фреймут заінтригувала фанатів знімком з легендарною поетесою

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Фанати припустили, що Фреймут з'явиться на новій купюрі номіналом 200 гривень

Популярна українська телеведуча Оля Фреймут, обличчя шоу "Оля", анонсувала новий проект. Вона опублікувала загадкове фото і попросила фанатів вгадати, про що буде наступне шоу. Фотографія опублікована в профілі Ольги Фреймут в Instagram.

"Новий проект скоро. Як думаєте, що це?", — запитує ведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/freimutolia

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники тут же кинулися вгадувати, про що буде нове шоу, яке було анонсовано таким загадковим фото. Деякі припустили, що зірки будуть читати літературні твори українських класиків. Дехто пожартували про те, що Фреймут з'явиться на новій купюрі номіналом 200 гривень.

"Щось пов'язане з грошима", "Зірки будуть читати літературні твори", "Як завжди щось дуже цікаве", "О! Знову щось оригінальненьке!", "Щось для саморозвитку? Сподіваюся...", "Щось поетичне", "Нова купюра 200 грн", — намагаються вгадати фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, що Фреймут поділилася новим досягненням доньки Злати.

Також Фреймут розповіла, як зберегти молодість обличчя.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут вперше прикрасила обкладинку глянцю з чоловіком Володимиром Локотко.

Відео: (video.rbc.ua)