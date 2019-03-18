Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах

Лобода вирушила далі - у Сан-Франциско

Светлана Лобода продолжает радовать своих поклонников в США, куда певица отправилась на прошлой неделе, чтобы совместить приятное с полезным – и на юге страны отдохнуть, и парочку концертов дать. Так, отправной точкой нового путешествия стал "город мечты" и вечного лета Майами. При этом в привычной для себя манере певица еще не успела заселиться в роскошный отель, как уже блеснула новыми фото на своей instagram-страничке. Так, Светлана Лобода продемонстрировала спортивную фигуру в белоснежном образе в стиле кэжуал. Кстати, обратите внимание, что в весенне-летнем сезоне 2019 в моде – монохромные образы.

Позже выяснилось, что Лобода улетела на другой континент не просто отдыхать, а выступить перед поклонниками. После одного из концертов Светлана показала видео выступления, а также поделилась пикантным фото в своем номере. Тогда Лобода позировала перед зеркалом в одном лишь нижнем белье, хвастаясь стальным прессом.

Но концертный тур продолжается. И недавно певица выступила в Лос-Анджелесе.

"Прошлая ночь в Лос-Анджелесе была восхитительной! Спасибо всем! Сегодня – Сан-Франциско", - сообщила Лодоба.

При этом свой новый пост Светлана Лобода сопроводила фото в ярком образе. Исполнительница позирует на сцене в блестящем ассиметричном платье. А также высоких золотых ботфортах. Платье и обувь обильно декорированы блестками.

Светлана Лобода в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы поспешили оставить отзывы под ее новым фото:

"Без лишних слов!"

"Оооо! Наша СУПЕРЗВЕЗДА!"

"Выглядите сногсшибательно!"

"Классное фото вышло"

"Я была на этом концерте и получила огромное удовольствие! Лобода суперзвезда"

"Превосходная"

"Светлана, возвращайтесь, мы соскучились!"

"Ух, какой костюм шикарный, как и сама его обладательница"

"Жгите там! Пусть знают, кто Суперзвезда"

"Amazing concert!"

К слову, Лобода также опубликовала еще больше фото с недавнего концерта в разделе сториз.

Светлана Лобода в США (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети.