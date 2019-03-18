Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах

Лобода вирушила далі - у Сан-Франциско
Светлана Лобода продолжает радовать своих поклонников в США, куда певица отправилась на прошлой неделе, чтобы совместить приятное с полезным – и на юге страны отдохнуть, и парочку концертов дать. Так, отправной точкой нового путешествия стал "город мечты" и вечного лета Майами. При этом в привычной для себя манере певица еще не успела заселиться в роскошный отель, как уже блеснула новыми фото на своей instagram-страничке. Так, Светлана Лобода продемонстрировала спортивную фигуру в белоснежном образе в стиле кэжуал. Кстати, обратите внимание, что в весенне-летнем сезоне 2019 в моде – монохромные образы.
Позже выяснилось, что Лобода улетела на другой континент не просто отдыхать, а выступить перед поклонниками. После одного из концертов Светлана показала видео выступления, а также поделилась пикантным фото в своем номере. Тогда Лобода позировала перед зеркалом в одном лишь нижнем белье, хвастаясь стальным прессом.
Но концертный тур продолжается. И недавно певица выступила в Лос-Анджелесе.
"Прошлая ночь в Лос-Анджелесе была восхитительной! Спасибо всем! Сегодня – Сан-Франциско", - сообщила Лодоба.
При этом свой новый пост Светлана Лобода сопроводила фото в ярком образе. Исполнительница позирует на сцене в блестящем ассиметричном платье. А также высоких золотых ботфортах. Платье и обувь обильно декорированы блестками.
Светлана Лобода в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники Лободы поспешили оставить отзывы под ее новым фото:
К слову, Лобода также опубликовала еще больше фото с недавнего концерта в разделе сториз.
Светлана Лобода в США (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети.