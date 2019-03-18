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Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 10:32
Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вирушила далі - у Сан-Франциско

Світлана Лобода продовжує радувати своїх шанувальників в США, куди співачка відправилася на минулого тижня, щоб поєднати приємне з корисним – і на півдні країни відпочити, і кілька концертів дати. Так, відправною точкою нової подорожі стало "місто мрії" і вічного літа Майамі. При цьому у звичній для себе манері співачка ще не встигла заселитися в розкішний готель, як вже блиснула новими фото на своїй instagram-сторінці. Так, Світлана Лобода продемонструвала спортивну фігуру в білосніжному образі в стилі кежуал. До речі, зверніть увагу, що у весняно-літньому сезоні 2019 в моді – монохромні образи.

Пізніше з'ясувалося, що Лобода полетіла на інший континент не просто відпочивати, а виступити перед шанувальниками. Після одного з концертів Світлана показала відео виступу, а також поділилася пікантним фото в своєму номері. Тоді Лобода позувала перед дзеркалом в одній лише нижній білизні, вихваляючись сталевим пресом.

Але концертний тур триває. І нещодавно співачка виступила в Лос-Анджелесі.

"Минула ніч у Лос-Анджелесі була чудовою! Спасибі всім! Сьогодні – Сан-Франциско", - повідомила Лодоба.

При цьому свій новий пост Світлана Лобода супроводила фото в яскравому образі. Виконавиця позує на сцені в блискучому асиметричному платті. А також золотих високих ботфортах. Плаття і взуття рясно декоровані блискітками.

Світлана Лобода в США

Світлана Лобода в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники Лободи поспішили залишити відгук під її новим фото:

  • "Без зайвих слів!"
  • "Оооо! Наша СУПЕРЗІРКА!"
  • "Виглядаєте чудово!"
  • "Класне фото вийшло"
  • "Я була на цьому концерті і отримала величезне задоволення! Лобода суперзірка"
  • "Чудова"
  • "Світлана, повертайтеся, ми скучили!"
  • "Ух, який шикарний костюм, як і сама його володарка"
  • "Паліть там! Хай знають, хто Суперзірка"
  • "Amazing concert!"

До речі, Лобода також опублікувала ще більше фото з недавнього концерту в розділі сторіз. 

Лобода

Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах

Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах

Карколомно: Світлана Лобода засліпила фанів у блискучому міні-платті і ботфортах

Світлана Лобода в США (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі.

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