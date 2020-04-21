Снайпери-амури: Віктор Винник розповів про ювілейний 5-ий альбом

Буквально нещодавно Віктор Винник і МЕРІ презентували свіжу платівку "Спайпери-Амури". Оскільки над альбомом команда музикантів працювали понад 4 роки, матеріалу назбиралося чимало. Крім того, на підтримку альбому відзнято вже 6 відеоробіт.

«Робота велась на багатьох українських студіях від Києва до Львова, в інших містах. Я не скажу, що у мене була задумка, яким альбом має бути. Це просто фрагменти мого життя і життя людей, причетних до його створення. Багато пісень уже отримали хороші відгуки у слухачів», - поділився фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник.

Коли життя повернеться у своє звичне русло, гурт планує продовжувати знімати кліпи, а вже зовсім скоро потішить своїх прихильників реміксом на пісню "Чому болиш?", що є однією з найкращих, за відгуками слухачів на youtube. Також музиканти працюють над лірик-відео до цього реміксу. «Побачимо його вже за кілька тижнів», - обіцяє Віктор Винник.

До слова, сьогодні Віктор Винник і МЕРІ презентували "карантинну" версію свого відомого хіта "Мерідіани".

Завантажити та послухати пісні з альбому можна за посиланням: