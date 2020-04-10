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Снайпери-Амури: Віктор Винник і МЕРІ презентували ювілейний п’ятий альбом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 16:16
Снайпери-Амури: Віктор Винник і МЕРІ презентували ювілейний п’ятий альбом
Віктор Винник і МЕРІ (фото: прес-служба)

На підтримку альбому вже зняли шість відеокліпів!

З часу виходу попереднього альбому Віктора Винника і МЕРІ «Я z України» минуло чотири роки. Музиканти давно заявляли, що триває робота над п’ятою платівкою, однак точний час релізу не вказували.

Альбом складається з тринадцяти пісень і одного ремікса. Серед них – дві дуетні композиції: «Кордон» спільно з Василем Вірастюком і Олександром Усиком та «Як Ніч і День» з Олесею Киричук. Більшість пісень написані упродовж 2016-2020 років, але є і давніші, наприклад, «Чому болиш?..» ще з далекого 1998-го. Більш ніж половина матеріалу вже була оприлюднена у якості синглів, але є і новинки, які стануть приємною несподіванкою для прихильників МЕРІ.

«Снайпери-Амури», як і попередні альбоми Віктора Винника і МЕРІ, достатньо різнопланові за змістом текстів і звучанням, хоча лірика в новій платівці переважатиме. Віктор Винник з цього приводу зауважує: «Напевно, це пов’язано з тим, що ми не молодіємо. Ну, і особисто я ні на хвилину не можу забутий той факт, що наша країна у війні, а це радості не додає…», – вважає Віктор Винник.

На підтримку альбому вже зняли шість відеокліпів, найближчим часом планують нові зйомки. Також запланована серія концертів-презентацій нової роботи від Віктора Винника і МЕРІ.

Снайпери-Амури: Віктор Винник і МЕРІ презентували ювілейний п’ятий альбом

Завантажити та послухати пісні з альбому можна тут:

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