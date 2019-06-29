"Ніяковію і радію": переможниця Холостяк 9 розповіла про спільне життя з коханим

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова щасливі, що завдяки проекту знайшли один одного. Пара зважилася на переїзд і тепер живе разом. Закохані з любов'ю і трепетом обставляють своє сімейне гніздечко, адже вони півтора місяці жили буквально на валізах у напівпорожній квартирі. Даша зізналася, що допомагає створювати їй особливу атмосферу затишку. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Якщо раніше дівчина не надто любила живі рослини в домі, адже просто забувала за ними доглядати, то тепер робить це із задоволенням і навіть перетворила процес в якийсь ритуал. Не останню роль в цьому зіграв і Микита, який дарує обраниці квіти і разом з нею дає імена їх домашнім вазонам.

"Раніше я не особливо любила квіти. Коли мені дарували букети, мені ставало моторошно ніяково, бо я не бачила сенсу в цьому. Мені завжди ставало сумно, що квіти в'януть або засихають. Раніше мені просто лінь було доглядати за домашніми рослинами. Тоянда, яка росла у мене, страждала від браку уваги, так як я вічно забувала її поливати", - згадує Даша.

Фото: обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова показала їх будинок (instagram.com/kvittkova)

Півроку тому ставлення дівчини до кімнатних рослин різко змінилося, а Микита лише посприяв цьому процесу.

"Але ось вже більше півроку, я відкриваю в собі щось нове. Я ніяковію і радію, як маленька дівчинка, коли коханий приходить з квітами, а рослинам для нашого дому - ми даємо імена і без праці доглядаємо за ними. Погодьтеся, все виглядає затишніше, коли в квартирі з'являється більше зелені", - розповідає дівчина.

Фото: обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова показала їх будинок (instagram.com/kvittkova)

Коментатори оцінили позитивні зміни в інтер'єрі квартири екс-холостяка і його обраниці.

Фото: обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова показала їх будинок (instagram.com/kvittkova)

"Дуже класно! Круто", "Дуже затишно", "Квіти гарні, як говоритися є квіти в будинку, буде гармонія!", "Ну у вас прям ботанічний сад тепер!", "Господинька", "Супер. Яка красу! Як квіти наповнюють будинок, навіть без штор затишно стало", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова розкрила секрет свого вражаючого подарунку для Микити Добриніна.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін розповів про ставлення до вагітності коханої і погляди на дітей у сім'ї.