"Дивитися - подарунок": Лобода розбурхала відвертим танцем в екстремально коротких шортах (відео)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала, де і як відточує танцювальні рухи

Світлана Лобода вирішила показати трохи "закулісся" своїм шанувальникам. Адже найчастіше скандальна співачка ділиться з фанами "гламурними" ідеальними фото – у вивірених образах і позах, зі сцени і т. д. На цей раз Лобода задовольнила запит багатьох шанувальників і показала, як же проходять репетиції поза залу.

Так, Лобода відзначила – її часто запитують, як і де вона встигає репетирувати між постійними концертами. Відповідь проста – співачка не пропускає жодної можливості. І відточує танцювальні рухи навіть у готельному номері.

"Ви часто запитуєте, коли я репетирую і як я встигаю це робити.... ось так, після перельотів, перед сольними концертами, ми з Кеті (ред. – хореограф Катя Кузьменко) у готельному номері розучуємо нові постановки #подготовкакРуТв, #жизньдержись", - повідомила в новому пості Світлана.

При цьому Лобода опублікувала дуже привабливе і пікантне відео. На Світлані – дуже короткі джинсові шорти, руда футболка, золоті босоніжки на тонкому каблуці. А також ще один важливий аксесуар – чорний капелюх з широкими полями.

Співачка тримає в руках пляшку з водою замість мікрофона. І відточує плавність рухів "гарячого" танцю.

Відео: instagram.com/lobodaofficial

Прихильники Лободи поспішили засипати її коментарями. Багато підкреслили, що у їхньої улюблениці дуже стрункі і красиві ноги. А також те, що Світлана Лобода дуже схудла останнім часом.

"Які ніжки, які ніжки!"

"Шикарні ноги, Світлано!"

На ці ноги можна дивитися вічно!"

"Боже, Світлана, яка ж ви худенька, ну треба хоч іноді ж їсти"

"Світланка, ви принадність. Трудівниця!!"

"Дівчина вогонь"

"Ох вже ці рухи, бем на поразку"

"Такі плавні і естетичні руху. Не тільки коли танцює, а взагалі завжди. На вас дивитися – подарунок"

"Ох, ці рухи)) а ноги!"

"Світлана Сергіївна, таке відчуття, що спите ви теж на підборах)) просто Божевільна"

"Аааа, ідеально! Викладайте, будь ласка, такі відео частіше, бо це дуже класно"

А трохи пізніше Лобода запаморочила голову шанувальникам ще одним екстравагантним фото. На знімку співачка позує в шкіряній білизні. На ній – яскраві прикраси, знову широкий капелюх (але вже солом'яний), а також пов'язка на обличчі з написом – "Любов витає в повітрі".

Екстравагантна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої донечки. Зазначимо, що 24 травня малятку Тільді виповнився один рочок! Щаслива мама опублікувала в Instagram зворушливий знімок з улюбленою дитиною.