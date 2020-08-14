Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі

Ведуча показала свій сніданок
Леся Нікітюк повернулася з рідного Хмельницького в Київ. Вона старанно працює над новими проектами, але не забуває про час на себе. Наприклад, ведуча вирушила снідати в один з фешенебельних київських готелів, куди ходить також в СПА і басейн.
Для виходу в люди теледіва вибрала срібний комбінезон від відомого спортивного бренду. В якості аксесуарів масивний срібний ланцюжок та браслет і сонячні окуляри модної форми. Вона розташувалася на терасі з чашкою кави і порцією сирників з джемом і ягодами.
"Люблю дивитись як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю Hilton... і їсти. P. S. Доречі один з них підозріло дивиться на мої сирнички", - поділилася ведуча.
Леся Нікітюк показала стильний образ за сніданком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Коментатори залишили свої відгуки під імпровізованим фотосетом Леді Ле.
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Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в міні і топі показала нового милого члена сім'ї.