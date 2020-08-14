Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала свій сніданок

Леся Нікітюк повернулася з рідного Хмельницького в Київ. Вона старанно працює над новими проектами, але не забуває про час на себе. Наприклад, ведуча вирушила снідати в один з фешенебельних київських готелів, куди ходить також в СПА і басейн.

Для виходу в люди теледіва вибрала срібний комбінезон від відомого спортивного бренду. В якості аксесуарів масивний срібний ланцюжок та браслет і сонячні окуляри модної форми. Вона розташувалася на терасі з чашкою кави і порцією сирників з джемом і ягодами.

"Люблю дивитись як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю Hilton... і їсти. P. S. Доречі один з них підозріло дивиться на мої сирнички", - поділилася ведуча.

Леся Нікітюк показала стильний образ за сніданком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Коментатори залишили свої відгуки під імпровізованим фотосетом Леді Ле.

Стильно, як завжди

Ви дуже гарна

Красива

Леся крута!

Супер

Ну крута

Чарівна як завжди

Крутезно

Гарна

Ти красуня

Красуня. Тут ви на себе не схожі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в міні і топі показала нового милого члена сім'ї.