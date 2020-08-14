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Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі

П'ятниця 14 серпня 2020 15:56
Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча показала свій сніданок

Леся Нікітюк повернулася з рідного Хмельницького в Київ. Вона старанно працює над новими проектами, але не забуває про час на себе. Наприклад, ведуча вирушила снідати в один з фешенебельних київських готелів, куди ходить також в СПА і басейн.

Для виходу в люди теледіва вибрала срібний комбінезон від відомого спортивного бренду. В якості аксесуарів масивний срібний ланцюжок та браслет і сонячні окуляри модної форми. Вона розташувалася на терасі з чашкою кави і порцією сирників з джемом і ягодами.

"Люблю дивитись як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю Hilton... і їсти. P. S. Доречі один з них підозріло дивиться на мої сирнички", - поділилася ведуча.

Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі

Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі

Дивився підозріло: стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі

Леся Нікітюк показала стильний образ за сніданком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Коментатори залишили свої відгуки під імпровізованим фотосетом Леді Ле.

  • Стильно, як завжди
  • Ви дуже гарна
  • Красива
  • Леся крута!
  • Супер
  • Ну крута
  • Чарівна як завжди
  • Крутезно
  • Гарна
  • Ти красуня
  • Красуня. Тут ви на себе не схожі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в міні і топі показала нового милого члена сім'ї.

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