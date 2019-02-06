Смішно і відверто: Надя Дорофєєва оригінально похвалилася новим рекордом

Співачка проявила оригінальність і почуття гумору

Надя Дорофеева с юмором и одновременно "горячо" поделилась со своими подписчиками очередным творческим рекордом. Ее совместная видеоработа с Димой Монатиком (MONATIK) — хит "Глубоко" — уже собрала в YouTube более 50 млн просмотров.

Отметим, что клип на песню "Глубоко" Дорофеева и Монатик представили летом 2018 года. Съемки яркого клипа проходили в Каннах. При этом некоторые кадры для промо ролика проходили возле роскошного отеля "Карлтон интерконтинентал". Тогда Дорофеева позировала в откровенном купальнике. Собственно, одним из фото с бекстейджа этой съемки Надя и поделилась на своей страничке.

Надя Дорофеева и Дима Монатик во время съемок клипа "Глубоко" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При этом фото получилось одновременно и смешным, и откровенным. На нем в смешной позе запечатлена фотограф Tañu Muiño.

"Tañu Muiño, я не могла не выложить это фото и не приурочить к нашим 50,000,000 просмотров "Глубоко"… Иначе было бы скучно!" — с улыбкой подписала снимок Дорофеева.

MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко...

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее в опросе LITE мы предлагали выбрать лучший бунтарский образ Дорофеевой.

Также отметим, что Надя Дорофеева и Александра Кучеренко появились в одинаковых нарядах на Украинской неделе моды.