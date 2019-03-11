Смілива Регіна Тодоренко зважилася на яскраве фото в купальнику через 3 місяці після пологів

Регіна стримала свою обіцянку перед підписниками і показала свою фігуру в купальнику
Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно запустила новый сезон своего авторского шоу, съемки которого проходили прямо у нее дома, рассказала своим подписчикам в Instagram, как восстанавливалась после родов и показала долгожданные фото в купальнике.
Как известно, Регина решила провести начало весны в теплых краях и улетела с сыном Михаилом в ОАЭ, оставив мужа дома "на хозяйстве".
Во время путешествия Регина рассказала, как облегчить перелет с младенцем, что обязательно взять с собой в поездку и показала несколько пляжных фото, но в одежде.
И вот, наконец, к радости поклонников, Регина показала свою похудевшую фигуру.
"Я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса", - открыла секрет прекрасной физической формы молодая мама.
А для самых бдительных подписчиц добавила, что она не бросила сына одного на пляже, чтобы сделать эффектное фото, а оставила под присмотром родственников.
"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!" - подчеркнула Регина.
Фанаты удивились стройности знаменитости и попросили подробнее рассказать о ее питании и спортивных нагрузках после родов.
Стоит напомнить, что Регина Тодоренко недавно поделилась радостным известием, она призналась, что исполнилась ее мечта.