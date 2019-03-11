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Смілива Регіна Тодоренко зважилася на яскраве фото в купальнику через 3 місяці після пологів


Регіна стримала свою обіцянку перед підписниками і показала свою фігуру в купальнику

Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно запустила новый сезон своего авторского шоу, съемки которого проходили прямо у нее дома, рассказала своим подписчикам в Instagram, как восстанавливалась после родов и показала долгожданные фото в купальнике. 
Как известно, Регина решила провести начало весны в теплых краях и улетела с сыном Михаилом в ОАЭ, оставив мужа дома "на хозяйстве".
Во время путешествия Регина рассказала, как облегчить перелет с младенцем, что обязательно взять с собой в поездку и показала несколько пляжных фото, но в одежде.
И вот, наконец, к радости поклонников, Регина показала свою похудевшую фигуру.

Фото: Телеведущая Регина Тодоренко впечатлила своими формами (instagram.com/reginatodorenko)

"Я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса", - открыла секрет прекрасной физической формы молодая мама.

А для самых бдительных подписчиц добавила, что она не бросила сына одного на пляже, чтобы сделать эффектное фото, а оставила под присмотром родственников.

"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!" - подчеркнула Регина.
Фанаты удивились стройности знаменитости и попросили подробнее рассказать о ее питании и спортивных нагрузках после родов. 

  • "Очень красивая!!!! Материнство идёт на пользу! Была красоткой ,а стала еще красивей", - yaroslavadark
  • "Великолепна", - liberta_5
  • "больше не надо худеть, все шикарно", - kammilia30
  • "Регина, пожалуйста напишите чем вы питались 3 месяца", - shachinovaiuliia
  • "хорошенькая", - nastyastratiichuk
  • "Ты молодчинка!!!!!!" - kapitan.net.ua

Стоит напомнить, что Регина Тодоренко недавно поделилась радостным известием, она призналась, что исполнилась ее мечта.

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