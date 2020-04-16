Сміх крізь сльози: Євген Гашенко розповів про поцілунок з Вікторією Булітко

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем'єра другого сезону серіалу "Папаньки" від "Дизель Студіо"! У новому сезоні життя героя Євгена Гашенко зміниться кардинально - Микиту чекають злети і падіння і в роботі, і в дружбі, і в родині. Актор поділився подробицями "Папанек"-2 і навіть розповів про поцілунок з Вікторією Булітко!

“У Микити буде масштабна трансформація! Я не хочу спойлерити сюжет, але він стане більш відповідальним, покаже себе по-новому. При цьому у нього будуть труднощі в сім'ї, крім того, що його дружина – досить непроста дівчина, і доводиться з усіма нормально уживатися. Але в якийсь момент це теж стає важко, і у нього з'являються інші спокуси. Можу точно сказати одне – мій персонаж у другому сезоні дуже сильно зросте."

"Папаньках"-2 з'явиться і нова героїня - колега по роботі Оля, яку зіграла Вікторія Булітко. Євген Гашенко заінтригував подробицями їх сцен.

“Був момент, коли ми з Вікою Булітко грали дуже страсну сцену після бійки, і я після поцілунку назвав її не по імені персонажа, а її справжнім. Ми дуже сильно сміялися! Наступний дубль вона імпровізує і цілує другий раз, але так пристрасно, що б'ється зубами об мої.... Це був сміх крізь сльози!"

Актори обіцяють, що у другому сезоні "Папанек" глядачів чекає крутий камеді-екшн-детектив з присмаком любові і пристрасті.

Дивіться "Папаньки"-2 вже скоро на телеканалі СТБ!

Нагадаємо, раніше Булітко розговорилася про свою головну слабкість.