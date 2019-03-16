Випадково поїхала на море: Лілія Подкопаєва показала фігуру в купальнику

Щаслива зірка позувала у бікіні на березі океану

Известная украинская гимнастка и кума Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая трогательно поздравила сына с днем рождения, поделилась с поклонниками забавной историей. Как призналась знаменитость в своем Instagram, она совершенно случайно... уехала на море. 40-летняя экс-спортсменка также опубликовала и фото в купальнике.

На снимке совершенно счастливая Подкопаева позирует на берегу океана в белом бикини и кепке, а также солнцезащитных очках. Она стоит боком к камере, демонстрируя свою стройную фигуру. Скорее всего, кадр был сделан в Майами.

"Настроение: случайно выйти из дома иии уехала на MORE", - прокомментировала публикацию Лилия.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики отметили прекрасную форму гимнастки в комментариях, а также оценили само яркое фото.

"Как же вот сейчас хочется выйти из дома и очутиться на море. жаль,что телепорт ещё не изобрели";

"Hottnes";

"Цвет настроения оушен:)";

"Это Флорида?";

"Выглядишь потрясающе. Моя любимая гимнастка. Золотая Лиля!";

"Как приятно";

"Лилечка , ну как тебе идёт Майами", - пишут фолловеры знаменитости.

Напомним, ранее Оля Полякова предложила встречу в Майами Лорак и Подкопаевой.

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