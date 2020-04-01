Складно зменшити обороти: Джамала розповіла про складнощі другої вагітності

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка звикла до активного темпу життя навіть в "цікавому положенні"

Джамала, яка зараз чекає другу дитину, звикла до активного темпу життя і до оголошення карантину встигала займатися сім'єю, своїм здоров'ям, при цьому подорожувала, виступала на сцені і демонструвала модні обновки. Так що вимушене перебування вдома дається їй не дуже легко, однак і на карантині співачка не лежить на дивані - вона дає концерти онлайн, багато часу присвячує сина Еміру-Рахману і ділиться з шанувальниками корисними порадами.

У свіжій публікації в своєму Instagram Джамала розповіла, з якими труднощами вона зіткнулася під час другої вагітності і як з ними справляється. Вона супроводила пост неймовірно ніжним знімком, на якому сидить на дивані, зворушливо поклавши руку на кругленький животик. Довге облягаюче плаття рожевого кольору підкреслює особливу красу форм вагітної зірки, яка підняла голову і закрила очі.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я звикла свою першу вагітність проводити досить активно: робота, спорт, зустрічі з друзями. У мене була нескінченна низка зйомок у шоу, програми, запис інтерв'ю, концерти. Я займалася йогою, плаванням. Більшу частину цієї вагітності я провела активно. І зараз мені складно зменшити обороти і проводити весь час вдома. Багато говорять: «Чекаєш дитину? Клас! Відпочивай, лежи, насолоджуйся». Я до такого не звикла. Тому залишається продовжувати займатися музикою, записувати кавери, давати інтерв'ю по скайпу :) і постаратися менше їсти :( А спортзал мені замінюють онлайн-тренування, коли дозволяє людина-пружина.

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На останніх місяцях вагітності у мене дві складності: сон (ніяк не можеш комфортно влягтися) і сухість шкіри! Ти розтягуєшся як куля і думаєш, більше нікуди. В першу вагітність я багато уваги приділяла догляду за шкірою, тому що дуже боялася розтяжок. Не знаю, що допомогло більше — масло або моя генетика, але у мене не було жодної розтяжки. Коли ти постійно вдома, шкіра сохне якось особливо швидко. Зараз я також використовую масло, яке буквально рятує від сухості. Воно дуже добре зволожує і захищає мою шкіру.

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Бажаю здоров'я абсолютно всім! Але саме зараз хочеться особливо підтримати тих, хто знаходиться в положенні! Адже ми знаємо, яка це непроста робота — виносити Людину!!! Посилаю вам всю свою підтримку та любов!" - відверто поділилася артистка.

Шанувальники засипали Джамалу побажаннями здоров'я і легкої вагітності і захоплюються ніжним знімком.

Будь здорова і щаслива.

Сил і здоров'я, мила Джа

Гарна така

Вам пасує вагітність, будьте здорові

Дуже мило. Успіхів Вам і здоров'я

Мабуть, друга дитинка буде спокійна, не пружинка, бо ви в більш розслабленому стані :)

все у вас буде добре!

Яка казкова і божественна. швидше за все буде хлопчик, зовсім не змінилася!!! Здоров'я!

Бажаю здоров'я вашій новій дитині.

Друга вагітність,мабуть,це зовсім інша історія,ніж 1

Як вам личить цей стан, здоров'я вам і всій вашій родині

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала розповіла про своє кримське дитинство і показала архівні фото.