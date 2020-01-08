Складна тема: Єфросиніна зізналася, що хоче третю дитину

Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зважилася на відверту розмову

У відвертому інтерв'ю для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома ведуча Маша Єфросиніна поділилася особистими порадами, як прийняти і повірити в себе, а також розповіла про мрію, на реалізацію якої не може зважитися. А саме – народження ще однієї дитини! При цьому телеведуча підкреслила: вона не з тих, хто зациклений на своєму віці і вважає його «перешкодою».

Маша Єфросініна є прикладом, що жінці під силу все! Бути мамою, яку діти люблять і поважають, змінити себе, якщо відображення у дзеркалі не подобається, бути успішною, незважаючи на конкуренцію. В ексклюзивному інтерв’ю для програми «Ранок з Україною» відома ведуча поділилася порадами, як прийняти себе таким, який ти є.

«Перше – треба усвідомити, що ніколи не пізно почати, немає тих вікових меж, коли вже пізно – ніколи не пізно. Друге – треба бути з собою чесною, потрібен дуже відвертий діалог із дзеркалом. Сам на сам – поплакала, подивилася і чесно собі сказала, що тобі в собі не подобається, і виріши вже ту проблему. Третє – зробити собі подарунок, я зараз не про шубу і сумку. Ось я ходила завжди з короткими нігтиками, пішла, думаю, щось мені ці нігтики не дуже подобаються – хочу довгі. Подумай про те, чи займаєшся ти спортом – це важливо, тому що все тіло жінки збирається, коли вона у русі. П’яте – залишатися іноді наодинці з собою, я іноді просто сідаю за кермо, вмикаю музику і півгодинки можу поїздити по місту», – поділилася Маша Єфросініна в ефірі каналу «Україна».

Крім того, ведуча розповіла, що в її ідеальному житті є місце для мрій. Наразі Маша Єфросініна має велику мрію, на реалізацію якої поки не може наважитися.

«Так, я думаю про третю дитинку, але наважитись поки що не можу, – зізналася ведуча. – Можливо, вік, але я не з тих жінок, які думають про вік – не знаю. Іноді мені здається, що донечка і синочок це вже класно, але, коли я приїжджаю в дитячі будинки, бачу дітей… тому це дуже складна тема. Не так легко відповісти про третю дитинку і не знаю, чи вона повинна бути біологічною, але для того потрібна підтримка родини».

Маша Єфросиніна з чоловіком - бізнесмен Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

З сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку. Телеведуча позує без макіяжу і в купальнику в променях призахідного сонця.

Також раніше Єфросиніна в розкішному образі показала сімейну ідилію на відпочинку..