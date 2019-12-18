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Наче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 20:35
Наче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловіком
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка вийшла у світ з чоловіком

У минулі вихідні американський репер Пі Дідді відзначив своє 50-річчя. Він влаштував вечірку в розкішному особняку в Лос-Анджелесі, покликавши близьких друзів. На ювілеї популярного співака зібралися Бейонсе і Jay-Z, Dr.Dre з дружиною Ніколь Срит, Періс та Нікі Хілтон, Наомі Кемпбелл... Побували тут і члени сімейства Кардашьян-Дженнер. Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян встигли викласти з вечора масу фото. А вічно зайнята проектами Кім Кардашьян лише кілька годин тому знайшла час, щоб продемонструвати шанувальникам свій образ.

Наче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомНаче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомНаче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомКім і Каньє перед вечіркою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дрес-кодом івенту був black tie, а тому гості обирали розкішні сукні від брендів класу люкс, вишукані коштовності та вечірні образи. Але Кім і тут зуміла виділитися. На вечірку вона прийшла в елегантній сукні від Vivienne Westwood з корсетом і довгим шлейфом відтінку шампанського. На зап'ясті 39-річної знаменитості виблискував браслет з діамантами, а в руках вона тримала клатч незвичайної форми Chanel у вигляді перламутрової черепашки. Макіяж в приглушеній коричневій гамі і укладка в дусі старого Голлівуду завершували гламурний образ.

Наче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомНаче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомКім виглядала просто приголомшливо! (фото: instagram.com/kimkardashian)

Каньє вибрав для вечора класичний чорний костюм і білу сорочку. На фото, які Кім виклала в мережу, пара виглядає гармонійно і стильно. І до речі, вони нагадують молодят! Галерея набрала більше 3 мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів від фоловерів знаменитості.

Наче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомНаче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомНаче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомНаче наречений і наречена: Кім Кардашян вийшла у світ в розкішному платті і під руку з чоловікомСім'я на дні народження Сейнта (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Пізніше поділилася кумедними фото з дня народження старшого сина, якому 5-го грудня виповнилося 4 роки. "Ми з Каньє влаштували Сейнту найбільш круту вечірку динозаврів на його 4-й день народження!!! Йому було так весело! Спасибі @mindyweiss", – написала Кім. На фото, як зазвичай, присутні всі члени сім'ї, які обожнюють проводити час разом.

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