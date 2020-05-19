Немов принцеса: Єва Лонгорія захопила витонченою фігурою в розкішній вечірній сукні

Єва Лонгорія продовжує радувати мережу архівними фото з Каннського кінофестивалю різних років. Цього разу Лонгорія показала один зі своїх улюблених образів. Вона позує в довгому білому платті зі значним шлейфом, покритим піною воланів, і розшитим камінцями та бісером. Єва стоїть впівоберта до камери, демонструючи свою досконалу фігуру і спокусливий прогин спини. Вечірня висока зачіска і яскравий макіяж – ідеальне доповнення образу знаменитої красуні. «Одна з моїх улюблених суконь для Каннського фестивалю. Що за чудовий момент!», – написала зірка «Відчайдушних домогосподарок».

Єва у своєму улюбленому образі з Каннського кінофестивалю (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники знаменитості не змогли промовчати, побачивши свою улюблену актрису в такому розкішному образі.

Приголомшлива

Вау

Краса

Дивовижна!

Ти просто чарівна

Чудова

Неймовірна

Така красива

Елегантна, як завжди

Просто королева

Королева

Принцеса

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва обожнює виходи на червоні доріжки, а тому карантин і скасування всіх знаменитих фестивалів далися їй нелегко. Тим не менш, вона знайшла вихід своєї пристрасті до ідеальних образів. Так, 45-річна актриса регулярно викладає в мережу свої луки, складені від і до стилістами для зйомки першої колекції взуття Єви. Тут є як кежуал-образи, так і вишукані вечірні, легкі літні і продумані ділові.

Недарма зірка вже заслужила статус ікони стилю нарівні з іншими відомими в мережі особистостями, включаючи Вікторію Бекхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Красуні вже стали справжніми фешн-блогерами, аудиторія яких тільки й чекає, коли дівчата підкинуть новий надихаючий аутфіт.

Раніше ми вже писали, що Єва порівняла свій образ з першого Каннського кінофестивалю і минулорічний. Обидва вбрання просто звели з розуму прихильників знаменитості. Також фанати популярної актриси відзначили, що вона нітрохи не змінилася – за словами користувачів мережі, красуня стала навіть більш привабливою.