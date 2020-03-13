Немов подруги: Ніколь Кідман показала рідкісне фото зі своєю мамою

Ніколь Кідман з мамою (фото: instagram.com/italogregorio)

Акторка показала фото з мамою

Ніколь Кідман обожнює ділитися зворушливими фото зі своїми рідними. Вона не раз показувала знімки з дітьми, радувала знімками з коханим чоловіком, а також безліччю архівних кадрів. А кілька годин тому на її сторінці з'явився зворушливий пост, присвячений найріднішій людині на світі – своїй мамі, Джанелль Енн Кідман. Таке фото голлівудська актриса опублікувала на честь дня народження Джанелль, який та відзначала днями. «З днем народження, моя дорога мама. Я люблю тебе так сильно. Це фото – настільки про нас!».

Ніколь з мамою (фото: instagram.com/nicolekidman)

На фото обидві жінки виглядають щасливими і сяючими. Вони сидять на каменях в саду і весело сміються. При цьому обидві одягнені святково і стильно: Ніколь обрала блідо-бузкове плаття з поздовжнім квітковим принтом, а її мама – яскраве, з синіми і червоними візерунками. Доповнюють образи обох маса прикрас, пишні укладки, а також легкий макіяж.

Нагадаємо, батьки знаменитої актриси народилися в Австралії, але мають шотландські та ірландські корені. Мама Ніколь по професії педагог, а батько, який помер у 2014-му році, був біохіміком. Він постійно брав участь у численних наукових проектах на території США. Мати Кідман також займалася редагуванням книг свого чоловіка. Також жінка брала участь в австралійському рух за рівні права жінок.

Ніколь і Джанелль Енн – справжні подруги (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сама Ніколь Кідман народилася в Гонолулу, столиці штату Гаваї. А коли їй виповнилося 4 роки, батьки переїхали назад до Австралії – батько актриси як раз отримав посаду при технічному університеті Сіднея. Пізніше в сім'ї народилася ще одна дівчинка – молодша сестра Ніколь Антонія Кідман. Вона отримала популярність як журналістка.