Немов подруги: нев'януча Кетрін Зета-Джонс в компанії дочки знялася в життєрадісному ролику Fendi

Кетрін Зета-Джонс і її дочку (фото: instagram.com/fendi)

50-річна актриса захопила молодістю

Кетрін Зета-Джонс у вересні виповнилось 50 років. Але в цю цифру досить складно повірити, коли бачиш чергове фото однієї з найбільш знаменитих голлівудських красунь. А коли Кетрін публікує фото зі своїми дітьми, то здається, ніби вона і зовсім зупинила час. У новому ролику, знятому легендарним будинком Fendi, вона з'явилася разом з 16-річною дочкою Керіс. Дівчата (це слово так і проситься) рекламують лінію жіночих сумок із серії Peekaboo. За сюжетом, вони подорожують по Риму, вивчають його визначні пам'ятки, фотографуються і просто веселяться. При цьому змінюючи вбрання і відповідно – сумочки.

Кетрін і Керіс для Fendi (відео: instagram.com/catherinezetajones)

Кетрін приміряла кілька різних блуз з класичними брюками. Особливо яскравим вийшов лук, де вона одягнена в світло-коричневу блузу у великий білий горох з бантом на шиї, а також чорні брюки і ботильйони. А Керіс же блищить в довгій пишній спідниці та сорочці з короткими рукавами, які доповнили босоніжки на невисокому каблуці. Завершують образи обох яскравий макіяж і стильні укладки. Виглядають 50-річна Кетрін і 16-річна Керіс, немов подруги, а ніяк не як мати і дочка.

Мама і дочка рекламують нову лінію Fendi (фото: instagram.com/fendi)

"Дует мати-дочка демонструє серію MeAndMyPeekaboo. Кетрін і Керіс доводять, що стиль і краса передаються з покоління в покоління", – написали на сторінці відомого бренду. Сама Кетрін опублікувала відео на своїй сторінці та зазначила всіх причетних. Ролик знімався він ще влітку – тоді знаменита мама і її дочка вирушили до Риму на показ Fendi. Шоу #FendiCouture, яке відбулося 4 липня в "Вічному місті", зібрало безліч знаменитостей з усього світу. Але Кетрін і Керіс, безумовно, затьмарили всіх присутніх!

Керіс в Римі (фото: instagram.com/fendi)

Нагадаємо, в останні роки Кетрін мало знімається, весь вільний час приділяє родині. Вона подорожує, займається домашніми справами, а якщо й виходить у світ, то в компанії старших дітей або чоловіка. Також голлівудська актриса створила бренд товарів для дому.