Наче молодята: Наталія Водянова і Антуан Арно насолоджуються романтичним відпочинком в Сен-Тропе

Наталія Водянова і Антуан Арно, які збиралися одружитися влітку, перенесли весілля на цілий рік. Але відмовляти собі в задоволенні вирушити в спільну відпустку закохане майже подружжя не збирається. Тим більше що багатодітним батькам не так часто вдається вирватися кудись разом. Бізнесмен і модель весь час зайняті численними зустрічами, поїздками і проектами, так що найчастіше на подорожі не залишається часу. Але цього разу вони вирішили їхати разом. Тим більше що для романтичного вояжу не довелося покидати межі Франції, в якій вони живуть.

Наталя на відпочинку з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

На своїх сторінках 38-річна Водянова і 43-річний Арно не стали викладати спільні фото з поїздки, але зате їх друзі, з якими вони відпочивають, не перестають постити пару в своїх сторіз. Так, вони ходять на прогулянки в гори, відвідують виноградники і насолоджуються розкішними видами. Наталя і Антуан зробили масу спільних фото, які облетіли мережу, незважаючи на скритність самих знаменитостей. Потрібно відзначити, що виглядають вони неймовірно щасливими і задоволеними один одним – по всій видимості, вони давно хотіли спільного відпочинку.

Наталя і Антуан в компанії друзів (фото: instagram.com/alisa_volskaya)

До речі, минулого року влітку Наталя поїхала на море сама. Причина тому – бажання переключитися і побути на самоті. Справа в тому, що багатодітна мама звикла масу часу і уваги приділяти всім навколо, не залишаючи при цьому часу на себе. За словами Водянової, кілька днів далеко від всіх допомогли їй налаштуватися на потрібну хвилю і наповнитися силами. До речі, цього разу Наталя і Антуан також подорожують без дітей.

Нагадаємо, у пари є два сина: 6-річний Максим та 4-річний Роман. Також у сім'ї підростає троє дітей Водянової від попереднього шлюбу з британським лордом Джастіном Портманом: 8-річний Лукас, 14-річна Нева, а також 12-річний Віктор.