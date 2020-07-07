Немов молодий Девід: Вікторія Бекхем підкорила мережу красою 21-річного сина

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Хлопець неймовірно схожий на батька!

Вікторія Бекхем, яка у минулі вихідні відзначила 21-річну річницю весілля з Девідом Бекхемом, не перестає радувати шанувальників сімейними фото. Цього разу зірка вирішила показати, що до щасливих батьуів, які провели карантин з трьома своїми дітьми: Крузом, Ромео і Харпер Севен, нарешті приєднався і четвертий – Бруклін. «Така щаслива, що @brooklynbeckham будинки з нами. Ми так за тобою сумували!! Поцілунки», – написала зірка під знімком, на якому позує вже зовсім дорослий старший син подружжя.

Бруклін Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Бруклін позує посеред поля в заміському маєтку знаменитого сімейства. Він одягнений просто і комфортно: біла футболка, чорні брюки, а також кепка. Хлопець мило дивиться в камеру, підперши долонями обличчя, і виглядає не менш щасливим, ніж вся сім'я. А до того ж – красивим, що насамперед відзначили шанувальники 46-річної ікони стилю. Фолловери впевнені, що Бруклін став точною копією свого красеня батька – екс-футболіста Девіда Бекхема, який прославився не тільки талантами, але і привабливою зовнішністю.

Знаменитий батько пишається сином (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Який красень!», «Я думала, що це молодий Девід», «Вау, як він схожий на Девіда», «Господи, він точна копія свого батька», «Він татова копія», «Виглядає точно як його батько, вибач, мамо», «Він такий гарний», – не вгамовуються фанати...

Вікторія обожнює показувати свою сім'ю (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, хлопець – справжня зірка і викрадач дівочих сердець. Старший син знаменитої бізнесвумен і екс-футболіста активно пробує себе у професійній фото - і відеозйомці, але велику славу здобув завдяки бурхливого особистого життя. 21-річний Бруклін вже встиг зустрітися з багатьма знаменитими красунями: Хлоєю Морец, Наталі Ганжорн, Фібі Торранс та Ханною Крос. А зараз перебуває в романтичних стосунках з американською актрисою Нікола Пельтц.