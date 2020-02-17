Немов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкою

Різ Уізерспун вже не раз підкорювала мережу своїм дивно молодим зовнішнім виглядом, а також схожістю з 20-річною дочкою Авою Елізабет Філліпп. Але варто їй опублікувати чергове селфі з юною красунею, як вона знову вибухає захватами. Кілька годин тому Різ показала нове фото: вони з Авою вирушили на гірськолижний курорт. На знімку мама і дочка позують на підйомнику. Одягнені в спортивні курточки, без макіяжу, вони виглядають неймовірно схожими. Ті ж блакитні очі, світле волосся і "фірмова" сімейна посмішка. "Лижні кролики на відпочинку", – написала актриса.

Нове селфі мами і доньки (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Фолловери, які просто обожнюють подібні фото, і цього разу не стали мовчати.

Двійнята! Сподіваюся, ви, прекрасні ангели, чудово проводите час!

Схоже, вона може бути твоїм близнюком! Це твоя сестра, Різ?

О боже, ви прекрасні, як дві сестри!

О боже, близнюки!!!! Я буквально не могла зрозуміти, хто є хто спочатку.

Близнючки! У вас двох найкрасивіші блакитні очі

Яка мати, така й донька. У прямому сенсі!

О боже, ви прекрасні, як дві сестри!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, Ава народилася в першому шлюбі знаменитої голлівудської "блондинки в законі", з актором Райаном Філліппом. В цьому союзі також з'явився на світ старший син Різ – Дікон Різ Філліпп. Зараз же Уізерспун одружена агентом Джимом Тотом, з яким вона рік до весілля була у відносинах. У цій родині з'явилася на світ її третя дитина – син Теннессі Джеймс.

Ава пішла у своїх зіркових батьків (фото: instagram.com/avaphillippe)

Дівчина часто виходить у світ зі своєю знаменитою мамою, але поки що у якості гості івентів. Хоча через яскраву зовнішність їй давно пророкують запаморочливу кар'єру. Відомо, що Ава захоплюється малюванням, що помітно по її блогу. А також обожнює верхову їзду.

Цікаво, що зовні Ава схожа на обох батьків. Зі своїм батьком вона неймовірно близька і зустрічається при кожній можливості. Він же дав дівчинці ім'я. "Свою дочку я назвав Авою на честь актриси Ави Гарднер, тому що вона була єдиною жінкою, яка могла зломити Френка Сінатру. Тому ідея цього імені здалася мені дуже класною», – поділився якось Райан Філліпп.