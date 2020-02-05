Немов двійнята: 38-річна Алессандра Амбросіо захопила схожістю з дочкою-підлітком

Алессандра Амбросіо – одна з найбільш відомих у світі моделей, яка в основному запам'яталася всім як один з "ангелів" Victoria's Secret. Завдяки яскравій "екзотичній" зовнішності і витонченій фігурі дівчина побудувала запаморочливу кар'єру. Але останнім часом вона вкрай рідко ходить по подіуму і тільки іноді радує шанувальників зйомками в глянці. Зараз красуня з головою пішла в бізнес – вона випускає свою лінію купальників GAL Floripa. А решту часу присвячує своїй сім'ї.

Різдво Алессандра відзначила в домашньому колі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

У своєму Instagram-акаунті Алессандра показує багато спільних фото зі своїм бойфрендом Ніколо Одді та дітьми. Так, різдвяні канікули вся родина провела разом, а після компанія вирушила в подорож.

Весь вільний час модель проводить з сім'єю (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна зірка за своїм звичаєм встигла показати безліч пляжних образів в купальниках власного бренду, довівши, що з роками її краса тільки розквітає. Також вона періодично показує фото вже підрослих дітей: 11-річну Аню Луїзу і 7-річного Ноа. Шанувальники обожнюють подібні пости. Особливо їм подобається спостерігати, якою красунею стає дочка супермоделі і як вона схожа на маму.

Алессандра з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому Алессандра зробила добірку кадрів з улюбленою дочкою. Одягнені в світшоти, без макіяжу і укладання, вони виглядають, наче сестри. Ті ж чіткі риси обличчя, смаглява шкіра і розкішне густе волосся... "Залишайся дикою, місячна дівчинка", – написала модель під серією кадрів.

Шанувальники у свою чергу засипали Амбросіо захопленими коментарями: "Нереально красиві", "Немов двійнята", "Гарна мати і дочка", "Як схожі", "Красива схожість!", "Гарна, як і її мама"...

До речь, багато з них давно "відправляють" юну дівчину на подіум, так як впевнені, що її чекає не менший успіх, ніж знамениту маму.