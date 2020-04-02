Немов дівчинка: Катя Осадча без макіяжу показала свій спосіб отримати гарну засмагу

Ведуча продемонструвала, чим займається, поки спить син
Катя Осадча закликає шанувальників залишатися вдома під час карантину і сама намагається без потреби не покидати межі свого житла, але ведучій все ж іноді доводиться виїжджати на зйомки програми "Світське життя" заради студійного інтерв'ю із зірковими гостями. Теледіва поділилася робочим фото в синьому вечірньому платті і медичній масці, а компанію її склав іменинник Дмитро Монатік, якому 1 квітня виповнилося 34 роки! Інший же час Катя проводити в компанії чоловіка Юрія Горбунова і трирічного синочка Івана в заміському будинку. Так, зірка поділилася сонячним домашнім селфі.
В кадрі ведуча позує без макіяжу в затишній обстановці, розташувавшись на дивані. Сонце падає на її обличчя, а на шиї можна помітити стильний і елегантний аксесуар – шовкову хустинку в пастельних тонах.
"Засмагаю на дивані з книжкою, у аніматора година перерви, поки Іван спить. Які у вас справи сьогодні?" - поцікавилася теледіва.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Шанувальники Каті кинулися розповідати про свої карантинні досягнення, а також не залишили її без щирих компліментів. Багато з них поцікавилися, якій літературі зараз віддає перевагу зірка.
Скріншот коментарів
Катя вирішила задовольнити цікавість шанувальників і показала книгу, яку зараз читає: "Хітмейкери" Дерека Томпсона
Фото: Катя Осадча поділилася книгою, яку зараз читає (instagram.com/kosadcha)
Також вона поділилася робочим фото Юрія Горбунова, який нещодавно зізнався, що освоїв нову форму роботи – дистанційну за допомогою різних програм.
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
"На робочій зустрічі", - підписала ведуча "випадковий" кадр з чоловіком за ноутбуком і з телефоном в руках.