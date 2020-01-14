Немов дівчисько: 43-річна Різ Уізерспун захопила молодістю на селфі без макіяжу

Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Актриса зробила новий надихаючий пост

Різ Уізерспун належить до того типу знаменитостей, які обожнюють вести особистий мікроблог в Instagram. Голлівудська зірка часто викладає фото з заходів і презентацій, а також любить порадувати затишними домашніми кадрами з сім'єю і дітьми. Вона обожнює поговорити з послідовувачами про життя. Приміром, нещодавно Уізерспун питала фоловерів про їх улюблеі книгих і розповідала про свої.

А сьогодні, 14 січня, вирішила поговорити про творчість. "Доброго ранку, insta-сім'я! Мій день почався з відчуття натхнення і бажання творити. "Мені цікаво... що викликає у вас творче мислення?", – написала знаменита голлівудська актриса. Пост вона супроводила фото практично без макіяжу, де виглядає років на 10 молодше реального віку.

Різ захоплює квітучим виглядом (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Шанувальники знаменитої "блондинки в законі" почали навперебій перераховувати свої джерела натхнення: час на природі, ковток запашної кави, хороша музика, смачна їжа... Багато хто відзначив, що обожнюють інтерв'ю з Різ і її сторінку в Instagram. Не обійшли вони стороною і нев'янучу зовнішність актриси. Шанувальники підкреслили, що виглядає Різ неймовірно молодою і гарною. "Як можна бути такою симпатичною", – захоплюються вони.

Різ і Ава (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Схожий ефект справила Різ нещодавно, опублікувавши фото зі своєю 20-річною дочкою Авою. Знімок наочно продемонстрував, що 43-річна зірка не просто неймовірно схожа з донькою, але і виглядає так молодо, що їх можна прийняти за сестер. Фото облетіло всю мережу, викликавши бурю обговорень.

Різ на церемонії "Золотий глобус" (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, Різ – тричі мама. У першому шлюбі з актором Райаном Філліппом вона народила двох дітей: доньку Аву і сина Дікона. А в шлюбі з Джимом Тотом народився ще один син знаменитої красуні, Теннессі Джеймс.